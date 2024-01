Video/ Brindisi Potenza (0-4) gol e highlights: tripletta di Rossetti! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Franco Fanuzzi il Potenza supera in trasferta il Brindisi per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Marchionni partono bene e riescono infatti a passare in vantaggio intorno al 15′ grazie alla rete messa a segno da Rossetti. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono trovando anche il gol del raddoppio per merito del solito Rossetti, autore dunque di una doppietta personale, al 30′.

I padroni di casa guidati dal tecnico Roselli suonano invece la carica al 43′ con un pallonetto di De Feo intercettato sulla linea di porta da Pace e Malaccari non combina poi di meglio al 45’+2′. Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i Leoni mancano il tris al 60′ con Volpe, ispirato nuovamente da Rossetti. Nell’ultima parte dell’incontro Rossetti decide di portarsi a casa il pallone firmando la tripletta al 69′ e Di Grazia cala il poker all’88’ trasformando il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Cappelletti nei confronti di Sbraga.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Rossetti, Pace e Candellori soltanto tra gli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Potenza di salire a quota 26 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Brindisi non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI POTENZA: IL TABELLINO

Brindisi-Potenza 0 a 4 (p.t. 0-2)

Reti: 15′, 30′, 69′ Rossetti(P); 88′ Di Grazia(P).

BRINDISI (3-4-1-2) – Saio; Gorzelewski, Bellucci, Cappelletti; Valenti, Malaccari, Lombardi, Monti; De Feo; Bunino, Ganz. A disposizione: Auro, Albertazzi, Merletti, Ceesai, Fall, Petrucci, De Feo, Mazia, Vantaggiato. Allenatore: Giorgio Roselli.

POTENZA (3-5-2) – Alastra; Sbraga, Armini, Hristov; Pace, Schiattarella, Saporiti, Candellori, Hadziosmanovic; Volpe, Rossetti. A disposizione: Iacovino, Galiano, Maddaloni, Monaco, Laaribi, Mari, Gyamfi, Verrengia, Caturano, Di Grazia, Steffè, Asencio, Gagliano. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Gioele Iacobellis (sezione di Pisa).

Ammoniti: 16′ Rossetti(P); 18′ Pace(P); 76′ Candellori(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI POTENZA













