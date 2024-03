Video/ Brindisi Taranto (0-2) gol e highlights: Zonta e Bifulco decidono il derby (24 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI TARANTO (0-2): LA PARTITA

Il Taranto vince il derby contro il Brindisi grazie alle reti siglate da Zonta e Bifulco. I padroni di casa restano ultimi a quota 19 punti mentre il Taranto resta in piena zona play-off scavalcando la Casertana e planando al quinto posto a quota 53. Prima parte di gara che regala poche emozioni ma a fine frazione arrivano le reti che segnano il match. Landinetti pesca su punizione il compagno di squadra Zonta che con il destro non lascia scampo ad Antonino. All’ultimo minuto arriva il raddoppio di Bifulco. Kanoutè in mezzo e colpo di testa vincente di Bifulco.

Nella seconda frazione i padroni di casa provano a riaprire ild derby ma non pungono. Falbo in mezzo, palla allontanata. Calvano ci prova, Antonino è reattivo e respinge la minaccia. Pinto per Merletti che scavalca Vannucchi bravo a recuperare la posizione. Bifulco serve Kanoutè che calcia ma non trova la porta. Pinto supera due avversari e calcia, salva Vannucchi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRINDISI TARANTO (0-2): IL TABELLINO

Brindisi Fc (3-5-2): Antonino; Monti; Merletti; Galazzini; Valenti (Martorelli dal 27’ st); Labriola (Opoola dal 9’ st); Bagatti (Fiorentino dal 45’ st); Pinto; Falbo (Speranza dal 45’ st); Guida; Pagliuca (Vona dal 27’ st). A disp.: Auro; Saio; Vantaggiato; Spingola; Zerbo. All. Losacco

Taranto (4-3-3): Vannucchi; Luciani; Riggio; Miceli; Panico (Travaglini dal 38’ st); Ladinetti (Matera dal 25’ st); Galvano (Papaserio dal 44’ st); Zonta; Kanoute; Fabbro; Bifulco (Mastromonaco dal 25’ st). A disp: Loliva; Costantino; Simeri; Enrici; Valietti; Fiorani; Capone; De Marchi; Orlando. All. Capuano

Arbitro: Perri di Roma, coadiuvato da Fine di Battipaglia e Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo, Colaninno di Nola

Marcatori: Zonta (Ta) al 39’ pt; Bifulco (Ta) al 48’ pt

