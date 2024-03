Video/ Brindisi Virtus Francavilla (2-0) gol e highlights: reti di Bonnin e Trotta! (Serie C, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Allo Stadio Franco Fanuzzi il Brindisi supera la Virtus Francavilla per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Losacco tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con una conclusione provata da Galazzini. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri di casa riescono a passare in vantaggio al 21′ grazie alla rete messa a segno da Bonnin, autore di un colpo di testa vincente su assist di Pinto.

Il raddoppio arriva al 28′ con il gol trovato da Trotta e gli ospiti guidati dal tecnico Villa falliscono un calcio di rigore, concesso per un fallo di mano, al 41′ quando Saio para il tentativo dal dischetto di Polidori. Nel secondo tempo la Virtus riparte con un piglio diverso rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente e suona infatti la carica al 57′ quando Saio interviene per parare la conclusione di Artistico. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri ospiti si disperano all’88’ calciando alto con Vapore su un errore di Petrucci.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Virgilio, proveniente dalla sezione di Trapani, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Trotta, Galazzini da un lato,Biondi, Dutu dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono al Brindisi di salire a quota 18 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Virtus Francavilla non si muove, rimanendo ferma a 30 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

Brindisi-Virtus Francavilla 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 21′ Bonnin(B); 28′ Trotta(B).

Assist: 21′ Pinto(B).

BRINDISI (3-5-2) – Saio, Merletti, Bonnin, Monti, Galazzini, Petrucci, Pinto, Martorelli, Falbo, Pagliuca, Trotta. Allenatore: Losacco.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Garofalo, Risolo, Izzillo, Nicoli; Polidori, Artistico. Allenatore: Villa.

Arbitro: Daniele Virgilio (sezione di Trapani).

Ammoniti: 40′ Trotta(B); 43′ Galazzini(B); 76′ Biondi(V); 80′ Dutu(V).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA













