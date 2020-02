Video/ Bruges Manchester United (1-1): highlights e gol. Buon pari per i Red Devils

Il video con gli highlights e i gol di Bruges-Manchester United 1-1 ci aiuta a riassumere quanto accaduto nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League. I Red Devils, che qualche giorno fa si sono tolti una grossa soddisfazione in Premier League andando a vincere in casa del Chelsea, non hanno certo brillato di luce propria contro gli uomini di Clement che nel primo tempo sono passati meritatamente in vantaggio con Dennis, bravo a capitalizzare il lunghissimo rinvio dal fondo di Mignolet (che aveva appena fermato il lanciatissimo Pereira) e a battere Romero. Successivamente il portiere argentino è stato bravissimo a tenere a galla i suoi negando la doppietta all’attaccante nigeriano che aveva provato a complicare ancora di più i piani degli avversari. Che escono dalle sabbie mobili grazie a Martial il quale poco prima dell’intervallo pareggia i conti con l’ennesima perla del suo repertorio. Nella ripresa non succede granché di significativo, continua a tenere banco il duello tra l’ex-portiere della Sampdoria e il numero 42 dei fiamminghi che non riesce a riportare in vantaggio i padroni di casa. In ogni caso un pareggio che fa decisamente più comodo agli inglesi in virtù del gol fuori casa, giovedì prossimo all’Old Trafford anche uno 0-0 sarà sufficiente per qualificarsi agli ottavi, mentre i campioni del Belgio sono obbligati a vincere o fare almeno 2-2.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, non manca di far sottolineare come sia stato importante trovare il gol fuori casa: “Il pari non è da buttare via, Martial ha fatto un lavoro splendido per portare via il pallone al difensore e andare in porta. Non è stata la nostra miglior partita stagionale ma abbiamo comunque il destino nelle nostre mani, di certo giovedì prossimo non possimo fare brutte figure davanti al nostro pubblico”. Simon Mignolet, portiere del Bruges, dice la sua: “Abbiamo ottenuto un risultato di prestigio, peccato aver regalato il gol agli avversari con un errore che potevamo tranquillamente evitare. Sono comunque soddisfatto della prestazione di tutta la squadra, sarà un vero piacere per me tornare all’Old Trafford. Non sapevano che erano 5 anni che un portiere non firmava l’assist per un gol, quando ho visto Bonaventure correre verso la porta non ci ho pensato due volte e l’ho servito con un rinvio lunghissimo. E’ stato bravissimo a finalizzare e a buttarla dentro”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRUGES MANCHESTER UNITED, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA