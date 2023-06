Video/ Cagliari Bari (1-1) gol e highlights: Antenucci lo specialista dei rigori (8 Giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI BARI: IN PARITÀ!

Chi voleva vedere una battaglia all’ultimo sangue è stato sicuramente accontentato: Cagliari e Bari si contendono l’ultimo posto disponibile per l’edizione 2023-24 del campionato di Serie A e hanno dato vita, com’era facile prevedere, a una partita spettacolare e molto combattuta fino al triplice fischio dell’arbitro Mariani. Alla Unipol Domus le due squadre pareggiano 1-1 dopo che i casteddu erano riusciti a trovare subito la via del gol con il solito Lapadula – sono 25 in stagione per l’italo-peruviano – imbeccato da Mancosu autore dell’assist.

La reazione dei galletti non si è fatta attendere con Žužek che sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene lasciato completamente libero sul secondpo palo ma non riesce a depositare il pallone in rete. La squadra di Ranieri si vede annullare il raddoppio di Lapadula e colpisce una traversa con Deiola, poco prima dell’intervallo Nández intercetta con il braccio largo un cross di Esposito. Il VAR inchioda l’uruguaiano e il fischietto di Roma indica il dischetto. Dagli undici metri Cheddira si fa ipnotizzare da Radunović, protagonista assoluto della serata.

Anche nella ripresa infatti il portiere serbo salva più volte il risultato con una serie di parate miracolose mentre Lapadula grazia Caprile divorandosi il 2 a 0 che avrebbe reso le cose molto più agevoli al Cagliari. Che nel recupero regala un altro penalty al Bari: Altare aggancia Folorunsho, il VAR interviene di nuovo richiamando al monitor il direttore di gara che dopo aver rivisto l’episodio al rallentatore assegna un altro rigore ai galletti. E qui arriva la mossa di Mignani che giustamente non si fida più di Cheddira e getta nella mischia uno specialista dei tiri dagli undici metri come Antenucci. Che a quasi 39 anni ne ha viste troppe per farsi prendere dal panico e una freddezza da serial killer spiazza Radunović e rovina la festa ai tifosi sardi. Che sfogano la loro frustrazione gettando agli ospiti di tutto e di più, con Bellomo che viene colpito al volto da un bicchiere di plastica. Fortunatamente nulla a che vedere con quanto accaduto ieri nella finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham con il capitano dei viola, Biraghi, ferito alla testa da una sigaretta elettronica. Resta tuttavia un episodio di cui avremmo volentieri fatto a meno.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS CAGLIARI BARI 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-BARI 1-1 (1-0)

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunović; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Makoumbou, Deiola; Nández (88′ Obert), Mancosu (56′ Prelec), Luvumbo (88′ Di Pardo); Lapadula (79′ Pavoletti). All. Claudio Ranieri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Žužek, Vicari, Mazzotta; Maita (73′ Bellomo), Maiello, Benedetti (90’+5′ Antenucci); Morachioli (79′ Ceter); Cheddira (90’+5′ Molina), Esposito (73′ Folorunsho). All. Michele Mignani.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 4′ pt, 12′ st.

MARCATORI: 9′ Lapadula (C), 90’+6′ rig. Antenucci (B).

