Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Maran sfida Mihajlovic (Serie A)

Cagliari Bologna sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 30 ottobre: alla Sardegna Arena le due squadre si affrontano in un match valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Cagliari è reduce dal pareggio esterno contro il Torino. Si tratta del settimo risultato utile per i sardi, ma è un punto che ha lasciato un poco l’amaro in bocca ai ragazzi di Maran, che per ampi tratti hanno sperato di vincere la partita ed agganciare quindi il Napoli al quarto posto. Tuttavia anche il pareggio è un ottimo risultato, che mantiene i sardi saldamente nelle posizioni di vertice, in piena corsa per un piazzamento in Europa League. Il Bologna è a sua volta reduce dalla vittoria al fotofinish contro la Sampdoria, battuta 2 a 1 con una rete nel finale che ha consentito agli emiliani di scalvare proprio il Torino e agganciare la Fiorentina. Per i ragazzi di Mihajlović questo match è fondamentale: vincendo si inserirebbero di diritto nella corsa all’Europa League ed un campionato fin qui ottimo potrebbe aprirsi ad interessanti prospettive. Insomma, questo match tra Cagliari e Bologna è un confronto che sa d’Europa e quindi è tutto da seguire.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna verrà trasmessa mercoledì 30 ottobre alle 20:30 sui canali di Sky Sport. Quindi chiunque volesse vederla dovrà essere necessariamente abbonato a Sky o dovrà accontentarsi delle dirette testuali su internet o degli highlights a fine partita; resta valida per tutti gli abbonati l’alternativa fornita dall’applicazione Sky Go, che permetterà di seguire la partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Per quanto concerne le formazioni che scenderanno in campo a Cagliari, va detto che i sardi dovranno fare ancora una volta a meno di Cragno e Pavoletti. Maran sembra orientato a giocare con il 4-3-1-2, dove Nandez, autore del goal che ha portato in vantaggio i sardi a Torino, troverà nuovamente una maglia da titolare. L’acquisto estivo più importante del Cagliari agirà alle spalle di Joao Pedro e Simeone, con il Cholito che dopo qualche partita abbastanza sottotono, ha ripreso ad essere decisivo per i sardi, servendo l’assist per il goal a Nandez. Senza dubbio gli uomini che potrebbero fare la differenza per Maran saranno proprio Nandez e Simeone, senza però dimenticare la carica agonistica di un Nianggolan che a Cagliari sta fornendo prestazioni sempre più convincenti di partita in partita. Il Bologna dal canto suo dovrà fare ancora una volta a meno di Medel, Destro, Tomiyasu e Dijks, ma tuttavia la squadra ha dato la percezione di poter affrontare questo momento difficile. Nel 4-2-3-1 degli emiliani ci sarà spazio per Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio, con l’argentino che potrebbe essere ancora una volta l’uomo decisivo per le sorti del Bologna. Tuttavia non va dimenticato come Orsolini sembra rigenerato quest’anno e quindi non è detto che alla fine non sia lui l’arma in più di una squadra che sta assumendo sempre più la fisionomia del suo allenatore, ovvero quella del combattente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dell’interessante match tra Cagliari e Bologna, va detto che quelle fornite dalla Snai confermano il grande equilibrio tra le due squadre. Basti pensare che la vittoria di una o dell’altra è quotata esattamente allo stesso modo, ovvero 2,65 volte l’eventuale cifra che si dovesse decidere di giocare. Un pareggio, risultato che conti alla mano non andrebbe troppo a genio a nessuna delle due compagini considerando il rispettivo stato di forma, viene invece quotato, sempre dalla Snai, a 3,35 volte l’eventuale cifra che si dovesse decidere di puntare su tale esito.



