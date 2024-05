Video/ Cagliari Fiorentina (2-3) gol e highlights: partita da pazzi! (Serie A, 23 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI FIORENTINA: LA SINTESI

Alla Unipol Domus le compagini di Cagliari e Fiorentina si bloccano a vicenda senza appunto andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo, dopo il botta e risposta tra Viola per i sardi al 17′ e Belotti per i toscani al 20′, sembrano essere gli uomini di mister Ranieri a proporsi in attacco con maggior insistenza collezionando però diverse occasioni fallite con Deiola tra il 27′ ed il 29′, e con Luvumbo fra il 28′ ed il 34′.

I viola non si lasciano sorprendere e riescono anzi a passare in vantaggio spezzando l’equilibrio di partenza con la rete firmata da Bonaventura, ben assisto da Castrovilli che sfiora poi l’immediato raddoppio già al 43′. Sul fronte opposto Lapadula si vede invece annullare un gol per fuorigioco nel recupero al 45’+4′. Nel secondo tempo il Cagliari non concretizza con Viola al 50′ ma ha maggior fortuna Deiola, il quale accorcia le distanze su assist di Prati al 64′.

Ci pensa quindi Mutandwa, supportato da Nandez, a trovare il gol del raddoppio che vale pure il sorpasso almeno momentaneo all’85’ poichè i gigliati ripristinano l’equilibrio con la rete di Nico Gonzalez, liberato da Biraghi, all’89’. Nel finale, a recupero inoltrato, è Arthur a riportare avanti i suoi in maniera definitiva trasformando il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da di Di Pardo su Beltran, come segnalato dal VAR, al 90’+13′.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera di Bologna ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Mina al 90’+1′ e Sulemana al 90’+4′ da un lato, Mandragora al 44′, Castrovilli al 45’+2′, Biraghi al 45’+3′, Bonaventura al 71′ e Nzola all’89’ dall’altro. Il pareggio maturato in quest’ultima trentottesima giornata di campionato regala un punto sia al Cagliari, che tocca quota 37, che alla Fiorentina, capace dunque di raggiungere i 55 punti, muovendosi così entrambe nella classifica della Serie A 2023/2024.

