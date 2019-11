Video/ Cagliari Fiorentina (5-2): highlights e gol. Grande trionfo dei sardi in casa

Match davvero spettacolare quello a cui abbiamo assistito ieri alla Sardegna Arena nella 12^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Cagliari Fiorentina, la formazione di Maran ha vinto i tre punti in palio con uno spettacolare 5-2. Fin dalle prime battute del match di campionato è proprio la squadra rossoblu a prendere in mano le redini del gioco: già al 17’ si conta la prima rete del Cagliari a firma di Marko Rog, ma a dir il vero già dopo tre minuti dal fischio d’inizio l’ex del match Simeone aveva sfiorato il gol, andando alto sopra lo specchio dei viola. Il primo tempo è tutto a musica dei rossoblù, che al 26’ e al 34’ esultano nuovamente per le reti di Pisacane e Simeone (il quale si è commosso e ha dedicato la rete all’amico ed ex compagno in Viola scomparso Davide Astori). Pure nella ripresa è sempre la squadra di Maran a fare il bello e il cattivo tempo: già nei primi minuti del secondo tempo infatti i rossoblu regalano al proprio pubblico un grandissimo spettacolo trovando ancora la via del gol prima con Joao Pedro al 54’ e successivamente al 65’ con Nainggolan. Siamo dunque sul 5-0 al tabellone del risultato e quando ormai il Cagliari ha messo nel ghiaccio il successo, si comincia a farsi vedere la Fiorentina. La tardiva reazione d’orgoglio produce le due reti di Vlahovic (in doppietta al 75’ e al 87’) ma servono a poco: il triplice fischio finale certifica il trionfo dei sardi e l’ennesimo risultato positivo in questa stagione per Rolando Maran.

VIDEO CAGLIARI FIORENTINA, LE DICHIARAZIONI

Al termine del match di Serie A tra Cagliari e Fiorentina ha preso la parola il tecnico dei sardi Rolando Maran che ha commentato così ai microfoni di Dazn il trionfo dei suoi rossoblu: “C’è una città intera che ci sta spingendo e noi cerchiamo di ricambiare con le vittorie. Dobbiamo continuare così cercando di fare una sfida con noi stessi. Questo entusiasmo dei tifosi ci fa benissimo. I miei giocatori hanno grandi qualità, non dobbiamo mai smettere di giocare come abbiamo fatto nel finale della partita”. Il tecnico ha aggiunto: “Abbiamo battuto una grande Fiorentina perché non è stato facile come sembrava vincere. I margini di miglioramento ci sono ovunque. Sono convinto che questa squadra se mantiene questo atteggiamento può fare grandi cose. Il nostro stimolo è quello di avere margini importanti”. Di ben altro tono le parole di Montella, allenatore della Fiorentina, sempre ai microfoni di DAZN: “Oggi c’è poco da commentare: loro sono stato nettamente superiori a noi. Sono venuti fuori i limiti e gli errori tecnici, e di conseguenza tattici. Questa sconfitta ci deve servire da lezione. È stato un calvario. La squadra ogni tanto aveva una reazione, ma mai nella continuità: questa brutta partita ci deve dare la forza per riprendere il nostro cammino considerando che siamo ottavi, quindi qualcosa di buono è stato fatto”.

