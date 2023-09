Video/ Cagliari Fiorentina Primavera (1-0) gol e highlights: Mutandwa decisivo! (Campionato 1)

VIDEO CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA (1-0): LA PARTITA

Il Cagliari Primavera vince contro i pari categoria della Fiorentina e conquista tre punti importantissimi, al termine di questa gara valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Nella prima mezz’ora del primo tempo partita molto tattica, caratterizzata soprattutto da falli a centrocampo, possesso palla e poche trame avvincenti, con entrambe le formazioni impegnate a non concedere spazi. Nell’ultimo quarto d’ora qualche guizzo interessante dei sardi ed un palo clamoroso colpito dalla Viola, che reagisce e si dimostra in partita. Fondamentale Vannucchi con una parata decisiva sul grande protagonista Mutandwa.

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): la decide Mutandwa!

Nella ripresa i rossoblù approcciano il match in maniera aggressiva, pressando alto gli avversari e non lasciando respirare i portatori di palla della squadra toscana. Proprio in questa maniera al 47esimo si materializza una grande chance non sfruttata da Mutandwa. Passano due minuti e la lattina si stappa: Mutandwa sfrutta l’indecisione di Biagetti, controlla il pallone e si presenta a tu per tu con Vannucchi. Dribbling secco sull’estremo difensore e sfera depositata in rete con estrema facilità. Nel finale la Viola prova l’arrembaggio finale, concedendo diverse ripartenza pericolose al Cagliari, ma il punteggio non cambierà più.

VIDEO CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA (1-0): TABELLINO

GOL: 48′ Mutandwa (C)

AMMONIZIONI: 29′ Caprini (F), 50′ Pulina (C), 54′ Conti (C), 62′ Falconi (F), 84′ Iliev (C)

CAGLIARI (4-3-3) – Iliev; Idrissi, Cogoni, Catena, Arba; Conti (56′ Balde), Carboni (25′ Pulina), Sulev (69′ Caddeo); Vinciguerra (69′ Achour), Marcolini, Kingstone. A disposizione: Wodzicky; Pintus, Malfitano, Tymoteuse, Pasquale, Konate, Casali. Allenatore: Fabio Pisacane

FIORENTINA (3-5-2) – Vannucchi; Baroncelli (45′ Romani), Falconi (67′ Denes), Biagetti; Vigiani, Ievoli, Vitolo, Harder, Scuderi (53′ Fortini); Braschi (75′ Sene), Caprini. A disposizione: Tognetti, Denes, Rubino, Maggini, Elia, Guidobaldi, Mignani, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa

