Video/ Cagliari Juventus (2-2) gol e highlights: Dossena vanifica il vantaggio! (Serie A, 19 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI JUVENTUS: LA SINTESI

Presso l’impianto sportivo denominato Unipol Domus il Cagliari perde il vantaggio acquisito nella prima frazione facendosi riprendere sul 2 a 2 dalla Juventus come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la squadra di mister Ranieri inizia fortissimo mettendo i brividi alla retroguardia avversaria in avvio con Luvumbo al 2′ e, a parte qualche sortita offensiva poco efficace, bisogna tuttavia aspettare la mezz’ora perchè la partita si sblocchi quando Gaetano realizza il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato su segnalazione del VAR a causa del fallo di mano commesso da Bremer. I rossoblu non sembrano volersi accontentare e mettono a segno anche il gol del raddoppio già al 36′ trasformando un altro rigore con Mina così da punire l’intervento irregolare di Szczesny nei confronti di Luvumbo. La reazione dei calciatori del tecnico Allegri si concretizza soltanto in un gol annullato a Dusan Vlahovic, pescato in posizione di fuorigioco dal compagno Chiesa al 43′.

Nel secondo tempo la storia del match pare restare immutata se si pensa a quello che era accaduto durante la prima frazione di gioco tanto che Luvumbo non capitalizza il lancio interessante propostogli da Shomurodov al 49′ e Prati, appena entrato in campo, per poco non coglie di sorpresa Szczesny calciando a giro dalla distanza e di prima intenzione al 52′. Ci deve pensare Vlahovic a riaprire la contesa accorciando le distanze con il gol siglato su punizione al 62′, complice senza dubbio il posizionamento imperfetto della barriera avversaria. La Juve ripristina infine l’equilibrio di partenza all’87’ con l’autore di Dossena che non anticipa come desiderava l’accorrente Milik alle sue spalle sul cross da sinistra di Yildiz.

I piemontesi rischiano qualcosa all’88’ con Danilo che intercetta la punizione di Viola deviando la sfera di poco sopra la propria porta e nel recupero Yildiz non batte Scuffet al 90’+3′. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini di Forlì ha estratto il cartellino giallo per cinque volte al fine di ammonire Luvumbo e Nandez da una parte, Szczesny, Weah e Bremer dall’altra. Il pareggio concretizzatosi in Sardegna permette al Cagliari di salire a 32 punti, così come il Lecce, mentre la Juventus raggiunge quota 64 punti nella classifica della Serie A 2023/2024 in queste prime battute del trentatreesimo turno di campionato.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI JUVENTUS













