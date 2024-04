Diretta/ Cagliari Juventus, streaming video tv: ostacolo rossoblu per i bianconeri (Serie A, 19 aprile 2024)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS, ALTRI PUNTI CON UNA BIG PER RANIERI?

Il Cagliari di Ranieri ci ha preso gusto a fare punti con le big e dopo la vittoria con Atalanta e il pareggio a San Siro con l’Inter, i rossoblu mettono nel mirino la Juventus. Tra i due anticipi della 33esima giornata c’è proprio la diretta Cagliari Juventus, in programma venerdì 19 aprile alle ore 20:45, una sfida che per i Casteddu potrebbe rappresentare l’ennesimo passo avanti in ottica salvezza. Per i bianconeri gli obiettivi in campionato sono ormai pochi. Ora che la quinta squadra in Champions League è realtà, la Juventus ha 12 punti di vantaggio, anche se con una gara in più, rispetto all’Atalanta al sesto posto.

La testa dei bianconeri è più sulla Coppa Italia dove il 23 aprile sfideranno la Lazio partendo dal 2-0 a favore dell’andata. Tornando alla Serie A, la Juventus è reduce da un marzo negativo con zero vittorie viste le sconfitte con Napoli e Lazio più i pareggi con Atalanta e Genoa. Solo il 7 aprile sono arrivati i tre punti con la Fiorentina, salvo poi frenare sullo 0-0 col Torino. Il Cagliari come detto ha raccolto più di quanto si potesse immaginare contro Atalanta e Inter, ben 4 punti, senza dimenticare che nell’ultimo periodo i rossoblu stanno spingendo tanto sull’acceleratore. Basti pensare che il Cagliari è la sesta migliore squadre per rendimento nelle ultime cinque gare.

CAGLIARI JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ottime notizie per chi vuole vedersi la diretta Cagliari Juventus e ha solamente Sky. Infatti, questa è una delle tre gare del 33esimo turno che Dazn dividerà con la piattaforma televisiva italiana. Ci sarà dunque l’imbarazzo della scelta per decidere dove vedere questa interessante gara tra Ranieri e Allegri.

Se si hanno altri impegni che vi portano ad essere lontani da casa, non c’è alcun problema dato che sia Sky attraverso Sky Go che Dazn con l’omonima applicazione vi permetteranno di assistere all’evento su cellulare e tablet.

CAGLIARI JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Adesso che abbiamo più chiara la situazione delle due squadre e su come assistere al match, concentriamoci su quelle che sono le probabili formazioni della diretta Cagliari Juventus. Ranieri farà affidamento al suo classico 4-3-2-1 con Scuffet tra i pali, Nandez e Augello sulle fasce e Mina con il rientrante Dossena al centro. Un altro rientro è quello di Deiola che giocherà da registra, portando Makombou mezzala insieme a Sulemana. Recupera anche Gaetano che insieme a Luvumbo supporterà Shomurodov, uno dei due marcatori contro l’Inter. La Juventus da ancora fiducia al 3-5-2 schierando una formazioni abbastanza prevedibile. Tra i pali Szczesny, subito in campo dopo l’operazione al naso. Gatti, Bremer e Danilo saranno i difensori mentre sulle fasce Cambiaso e Kostic daranno una mano sia in attacco che in difesa. Locatelli playmaker con McKennie e Rabiot impiegati da mezzali. Davanti ben pochi dubbi con il tandem Vlahovic-Chiesa.

CAGLIARI JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se avete qualche idea particolare sulle scommesse della diretta Cagliari Juventus ma non sapete le quote, ecco lo spazio che fa per voi. La vittoria dei sardi è quotata 5.25 contro i 3.40 del pareggio e l’1.75 relativo al 2 fisso. Se non ve la sentite di azzardare con un esito esatto ma siete convinti che i sardi non perderanno questo match, l’1X a quota 2 potrebbe essere una soluzione.

All’andata finì 2-1 per la Juventus, risultato che ora paga nove volte la posta in palio. Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic dopo la prestazione opaca con il Torino è invece offerto a 2.50.

