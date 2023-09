Video/ Cagliari Milan (1-3) gol e highlights: Tomori completa la rimonta! (Serie A, 27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI MILAN: LA SINTESI

Alla Unipol Domus il Milan supera in trasferta ed in rimonta il Cagliari per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Pioli provano ad affacciarsi subito pericolosamente in zona offensiva al 2′ con un tiro di Reijnders finito di poco a lato dello specchio della porta avversaria. I milanesi insistono ed il colpo di testa di Okafor termina alto sopra la traversa al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri sembrano prendere in mano il controllo delle operazioni fallendo anche un’altra opportunità con Okafor al 28′ ma i padroni di casa allenati da mister Ranieri riescono invece a passare in vantaggio intorno al 29′ grazie alla rete messa a segno da Luvumbo, capitalizzando l’assist di Nandez.

Nel finale della prima frazione di gioco i lombardi trovano il gol del pareggio al 40′ per merito di Okafor e completano poi la rimonta con il gol del sorpasso realizzato al 45’+1′ da Tomori, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo i rossoblu suonano la carica mancano una grande occasione al 55′ con Luvumbo che non approfitta della sponda di Petagna sul passaggio del neo entrato Oristanio. Nell’ultima parte dell’incontro il Diavolo chiude i conti con il tris firmato da Loftus-Cheek, ricevendo palla da Pulisic, al 60′ e Sportiello evita che i sardi riaprano la gara sulla giocata di Oristanio all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico La Penna, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Wieteska, Zappa ed Oristanio da un lato, Loftus-Cheek dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno di campionato permettono al Milan di salire a quota 15 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo a 2 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

Cagliari-Milan 1 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 29′ Luvumbo(C); 40′ Okafor(M); 45’+1′ Tomori(M); 60′ Loftus-Cheek(M).

Assist: 29′ Nandez(C); 60′ Pulisic(M).

CAGLIARI (3-5-2) – Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa(82′ Di Pardo), Nandez, Makoumbou(86′ Deiola), Sulemana(67′ Viola), Augello; Petagna(67′ Shomurodov), Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Azzi. All.: Ranieri.

MILAN (4-3-3) – Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez(84′ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli(59′ Pobega), Reijnders(59′ Musah); Chukwueze(69′ Leao), Okafor, Pulisic(69′ Romero). A disp.: Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Kjaer, Pellegrino. All.: Pioli.

Arbitro: Federico La Penna (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 42′ Wieteska(C); 48′ Loftus-Cheek(M); 53′ Zappa(C); 79′ Oristanio(C).

