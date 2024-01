Video/ Cagliari Monza (1-2) gol e highlights: decide il gol di Antunovic! (Primavera, 21 gennaio 2024)

Video Cagliari Monza che racconta un primo tempo molto interessante con diverse occasioni sia da una parte che dall’altra e ben due gol. Nel corso della prima frazione due cartellini gialli, uno per parte. Per il Cagliari il giallo viene estratto nei confronti di Etienne Marius Catena. Il secondo cartellino, invece, è stato estratto nei confronti di Kassama e non sarà l’unico della sua partita. La gara si sblocca grazie alla rete di Tommaso Marras del Monza e poco più tardi arriva dal dischetto il turno di Carboni.

Il calciatore dei sardi spara addosso al portiere ma è fortunato nella respinta spedendo il pallone in rete. Ad inizio secondo tempo vantaggio del Monza con la rete firmata dall’attaccante croato Mate Antunovic che sblocca la partita dopo la situazione di pareggio. Traversa per il Cagliari che per poco non trova il pareggio. Kassama nel corso del secondo tempo rimedia il secondo cartellino giallo della sua partita e finisce anzitempo il proprio minutaggio. Il gol del croato è quello decisivo per il match che manda il Cagliari al tappeto e il Monza che ottiene un’importantissima vittoria salendo a quota 17 dopo ben 7 minuti di recupero.

VIDEO CAGLIARI MONZA: IL TABELLINO

Marcatori: 15′- Marras (Monza), 20′- Carboni (Cagliari), 46′- Antunovic (Monza)

Cagliari (4-3-1-2): Iliev; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Sulev, Malfitano, Marcolini; Carboni; Konate, Achour. A disposizione: Renna, Wodzicki, Conti, Pintus, Pulina, Deriu, Balde, Ardau, Franke, Trepy, Casali. Allenatore: Fabio Pisacane

Monza (3-5-2): Ciardi; Lupinetti, Ravelli, Kassama; Marras, Dell’Acqua, Colombo, Berretta, Capolupo; Fernandes, Antunovic. A disposizione: Bifulco, Bagnaschi, Diene, Cattaneo, Martins, Zini, Giubrone, Nené, Brugarello, Graziano, Ballabio. Allenatore: Alessandro Lupi

VIDEO CAGLIARI MONZA: GOL E HIGHLIGHTS

