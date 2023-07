Video/ Cagliari Olbia (2-0) gol e highlights: derby a Ranieri. Stop per Jankto (amichevole 21 luglio 2023)

VIDEO CAGLIARI OLBIA 2-0

Video Cagliari Olbia che regala la prima uscita da parte della formazione di mister Claudio Ranieri in questa nuova stagione di serie A 2023/2024. Pavoletti ha la prima occasione della partita, poco dopo tocca a Ragatzu e Viola cercare la porta direttamente da calcio piazzato senza però trovare la gioia del gol. Vantaggio Cagliari dopo l’errore difensivo da parte della difesa dell’Olbia. Pavoletti intercetta il pallone dopo l’errore da parte della difesa avversaria e serve il compagno Kourfalidis che non sbaglio contro il portiere portando i vantaggio i suoi. Nella seconda frazione del primo tempo succede poco con l’unica azione importante per l’Olbia con Boganini chi cerca la conclusione in giro senza però trovare la porta al termine di un dribbling su Azzi.

Secondo tempo che non regala troppe emozioni. Poche occasioni e tiri in questi secondi 45 minuti che si aprooìno con diversi cambi nella ripresa. Cagliari che vince l’amichevole ed il derby con il risultato di 2-0. Nel finale di tempo trova la rete anche Gaston Pereiro dopo l’assist di un super Luvumbo che ha ben fatto e brillato nella giornata di oggi. Apprensione per il giocatore ex Getafe e Slavia Praga Jankto che dopo solamente 15 minuti dal suo ingresso, è costretto a lasciare il campo per un dolore alla coscia. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la notizia non fa decisamente felice Claudio Ranieri.

VIDEO CAGLIARI OLBIA: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Dossena, Deiola, Obert; Zappa, Makoumbou, Viola, Lella, Azzi; Kourfalidis; Pavoletti (C). A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Altare, Rog, Jankto, Sulemana, Pereiro, Travaglini, Augello, Oristanio, Luvumbo, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

OLBIA (4-3-2-1): Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Zanchetta, Biancu; Ragatzu, Boganini; Nanni. A disposizione: Innocenti, Carta, Zallu, La Rosa, Incerti, Corti, Contini, Palomba, Caggiu, Cavuoti, Belloni, Fabbri, Sanna, Concas, Scapin. Allenatore: Leandro Greco

MARCATORI: 32′ Kourfalidis, 81′ Pereiro

