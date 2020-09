Video/ Cagliari Roma (risultato finale 2-2): highlights e gol. Pari in amichevole

Un tempo per parte nell’amichevole tra Cagliari e Roma, con i giallorossi che rimontano due reti rimediando agli svarioni difensivi della prima frazione di gioco. Come si vede nel video di Cagliari Roma, nel primo tempo ecco un gol annullato a Walukiewicz ai sardi, per posizione di fuorigioco, la Roma punge con il veloce Mkhitaryan. Al 38′ vanno a dama i sardi, Simeone penetra in area e crossa rasoterra, Joao Pedro fa velo per l’inserimento di Rog che non può sbagliare a tu per tu con Pau Lopez. La Roma prova a reagire col solito Mkhitaryan, ma il Cagliari è sempre pericoloso: al 42′ Pau Lopez chiude sul primo palo su Simeone, ma sul conseguente calcio d’angolo resta a guardare, Walukiewicz svetta nella difesa giallorossa imbambolata e firma il 2-0. La Roma accusa il colpo degli svarioni difensivi, nella Roma Under entra in campo al posto di Cristante e la partita cambia. Al 14′ i giallorossi accorciano le distanze: Faragò svirgola un cross di Spinazzola, il pallone finisce tra i piedi di Under che non sbaglia. Al 16′ è già pareggio della Roma: Under crossa, Dzeko non arriva sul pallone ma si inserisce Mkhitaryan che firma la rete del 2-2. Nel Cagliari al 21′ è Nandez a divorarsi letteralmente il gol del nuovo vantaggio, calciando addosso a Pau Lopez, solo davanti al portiere avversario. Poi tanti cambi e il ritmo partita cala, il pari soddisfa entrambe le contendenti. (agg. di Fabio Belli)

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca racconta il primo contatto col nuovo proprietario Friedkin, con un occhio al mercato: “Ho avuto un impressione molto positiva dai Friedkin. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamo lavorando per la Roma, devo dire che in questa preseason solo adesso abbiamo tutti i giocatori, ci sono elementi che non si sono allenati. Vedo segnali positivi. Non è un discorso chiuso, abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare. Del match col Cagliari mi è piaciuto anche il primo tempo, offensivamente. Non abbiamo fatto gol, ma abbiamo dominato. Abbiamo sbagliato le due prime situazioni in cui il Cagliari si è avvicinato. Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, anche difensivamente non hanno creato situazioni, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi.” Di Francesco elogia l’intensità messa in campo dal suo Cagliari: “Abbiamo mostrato un’ottima intensità, specialmente nel primo tempo; nella ripresa siamo calati, ma è anche normale, era il nostro secondo test dopo quello contro l’Olbia. Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi ci siamo ripresi, le tante sostituzioni hanno spezzato un po’ il ritmo. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare nella fase di uscita in palleggio, ma è normale: siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta raggiunta una superiore condizione fisica”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CAGLIARI ROMA 2-2, GOL E HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA