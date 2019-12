Video/ Cagliari Sampdoria (2-1): highlights e gol. Sardi avanti con Cerri e Ragatzu

Buona vittoria col risultato di 2-1 della compagine sarda ieri alla Sardegna Arena per il quarto turno della Coppa Italia: come si vede nel video di Cagliari Sampdoria, alla squadra di Mister Ranieri non è dunque bastato il gol di Gabbiani arrivato a poco prima del triplice fischio finale per riaprire la qualificazione agli ottavi. Si sveglia dunque tardi la compagine blucerchiata: al via infatti sono i rossoblu a prendere in mano le redini del gioco e pure a trovare subito i giusti spazi. Passano infatti solo sette minuti dal fischio d’inizio e il Cagliari passa in vantaggio con la rete di Cerri su assist di Ragatzu: il primo tempo è poi tutto a marca rossoblu che pure però non trovano la raddoppio. Il secondo gol della sfida di Coppa Italia arriva dunque solo al via della ripresa: al 48’ ci pensa Ragatzu a fissare il 2-0. Con lo scorrere del tempo però la Sampdoria finalmente cresce: serve l’ingresso di Nainggolan per dare nuova forza ai ragazzi di Maran. Pure con l’ex Roma e Inter però il match non si sblocca: l’ultima emozione arriva al 87’ con la rete di Gabbiadini che per un attimo accorcia le distanze. La rete del bomber della Sampdoria però non basta: i liguri escono dalla coppa Italia, mentre il Cagliari accede agli ottavi, dove incontrerà l’Inter.

IL TABELLINO

Cagliari Sampdoria 2-1 (1-0 pt)

Reti: p.t. 7′ Cerri; s.t. 3′ Ragatzu, 41′ Gabbiadini.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Likogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro (29′ s.t. Nainggolan), Ragatzu (43′ s.t. Nandez); Cerri (38′ s.t. Joao Pedro).

A disposizione: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Rog, Cigarini, Pisacane, Faragò, Simeone.

Allenatore: Maran.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Ferrari (1′ s.t Regini), Murillo, Chabot; Augello; Thorsby, Vieira, Linetty; Léris, Caprari (38′ s.t. Gabbiadini), Maroni (19′ s.t. Rigoni).

A disposizione: Seculin, Falcone, Rigoni, Jankto, Murru, D’Amico.

Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Vacchi di Lamezia Terme.

Quarto ufficiale: Marini di Roma 1.

Note: recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 11.781, incasso 48.929 euro; terreno di gioco in buone condizioni.

