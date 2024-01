Video/ Cagliari Torino (1-2) gol e highlights: Ricci decide la sfida! (Serie A, 26 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI TORINO: LA SINTESI

Alla Unipol Domus il Torino supera in trasferta il Cagliari per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini non sembrano affatto partire con il piede premuto sull’acceleratore ed i padroni di casa allenati da mister Ranieri si vedono inoltre costretti a sostituire prematuramente Sulemana con Prati già all’11’ a causa di un infortunio riportato ad una caviglia qualche istante prima. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Juric crescono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 23′ grazie alla rete messa a segno da Duvan Zapata, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Bellanova. I sardi replicano sollecitando Milinkovic-Savic al 36′ con Jankto ma rischiano grosso ancora su Zapata al 40′ e subiscono il gol del raddoppio di Ricci al 45’+3′, approfittando proprio di un’incertezza della retroguardia di casa.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza ed il solito Zapata impegna Scuffet al 48′ con un tiro-cross insidioso non sfruttato dai suoi colleghi. I rossoblu sfiorano il gol al 52′ con un colpo di testa alto di Zappa da corner e sul fronte opposto Bellanova calcia di poco a lato al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i granata perdono per infortunio Ricci, rimpiazzato da Gineitis al 62′, si salvano sullo spunto di Petagna al 63′ e mancano un’altra opportunità con Lazaro al 66′. I cagliaritani accorciano le distanze con Viola, liberato da Zappa, al 77′ ed i piemontesi si vedono annullare dal VAR un gol di Pellegri al 90’+3′ per fuorigioco di Vojvoda.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Colombo, proveniente alla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Wieteska e Viola da un lato, Ricci, Milinkovic-Savic, Rodriguez e Juric dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Torino di salire a quota 31 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI TORINO: IL TABELLINO

Cagliari-Torino 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 23′ Zapata(T); 45’+3′ Ricci(T).

Assist: 23′ Bellanova(T).

CAGLIARI (3-5-1-1) – Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Jankto, Azzi; Nandez; Petagna. A disposizione: Radunovic, Aresti, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Augello, Pavoletti, Obert, Desogus, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Pellegri, Sazonov, Vojvoda, Njie, Muntu, Gineitis, Savva, Bianay Balcot, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como).

Ammoniti: 41′ Wieteska(C); 62′ Ricci(T); 73′ Viola(C); 82′ Milinkovic-Savic(T); 83′ Buongiorno(T); 90′ Rodriguez(T); 90’+5′ Juric(T).

