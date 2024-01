DIRETTA/ Cagliari Torino video streaming tv: granata avanti nei precedenti (Serie A, 26 gennaio 2024)

DIRETTA CAGLIARI TORINO: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Cagliari Torino sono caratterizzati da una lunga serie di incontri che hanno contribuito a costruire una parte di storia della Serie A. Con un totale di 71 partite disputate, la bilancia delle vittorie pende leggermente in favore dei granata, che vantano 25 vittorie rispetto alle 22 del Cagliari, mentre 24 incontri sono terminati in pareggio. Questo dimostra soprattutto che nel corso dei decenni le due squadre hanno mostrato alti e bassi, ma sicuramente rimane una partita molto interessante. Nel contesto degli ultimi anni, un elemento saliente emerso dagli scontri tra Cagliari Torino è la tendenza a partite con un numero limitato di gol.

È davvero raro infatti assistere a incontri che abbiano superato la soglia delle due reti nel corso dei novanta minuti. Questo suggerisce che le sfide recenti tra le due squadre siano state spesso caratterizzate da una marcata attenzione difensiva. La cautela tattica potrebbe essere un elemento chiave che ha contribuito a mantenere l’esito delle partite in bilico e a limitare la quantità di reti messe a segno. Le due squadre storicamente infatti hanno sempre avuto difese rocciose da arginare. (agg. Gianmarco Mannara)

CAGLIARI TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Torino sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Cagliari Torino sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

IN SARDEGNA ARRIVANO I GRANATA

La diretta Cagliari Torino, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 22esima giornata di Serie A. I sardi hanno già fatto registrare tutti e tre gli esiti possibili in questo 2024, pareggiando 1-1 a Lecce, vincendo in casa contro il Bologna e perdendo nell’ultimo turno di campionato con il Frosinone. Attualmente, il Cagliari è diciassettesimo in classifica a 18 punti, uno in più dell’Hellas Verona terzultimo.

I granata vivono una situazione più tranquilla visto il decimo posto e la squadra ha dimostrato di essere in ripresa. Dopo aver perso con la Fiorentina al Franchi per 1-0, il Torino di Ivan Juric ha battuto nettamente i campioni d’Italia del Napoli per 3-0 e ha ottenuto un punto nella trasferta di Genova contro i rossoblu di Alberto Gilardino.

CAGLIARI TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Torino vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-2-1. In porta Scuffet, difesa a quattro con Zappa, Goldaniga, Dossena e Azzi a chiudere il reparto. A centrocampo spazio a Sulemana, Prati e Makoumbou con Viola e Nandez trequartisti alle spalle di Petagna.

Risponde il Torino con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, terzetto arretrato composto da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Agiranno da esterni Bellanova e Vojvoda con Tameze e Ilic centrali. Vlasic sarà il trequartista con Sanabria-Zapata coppia d’attacco.

CAGLIARI TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cagliari Torino danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 lo troviamo a 3.50 mentre la X a 3.20.

Per quanto riguarda le reti segnate, non ci si aspetta troppo dato che l’Over 2.5 è quotato 2.40 contro l’1.83 dell’Under. Infine, il Gol è a 2.05 con il segno opposto a 1.70.











