Video/ Cagliari Venezia (1-1) highlights e gol: i casteddu subiscono un’altra rimonta

Per più di un’ora il Cagliari ha assaporato la prima vittoria in campionato per poi vedersi raggiunta nel recupero dal Venezia che esce imbattuto dall’Unipol Domus fissando il risultato sull’1-1 grazie al tiro della disperazione di Busio che trova la deviazione fatale di Caceres che spiazza Cragno, tutto questo ammiriamo nel video Cagliari Venezia 1-1. Il pallone entra in porta e ammutolisce i casteddu che subiscono un’altra rimonta e restano così al penultimo posto in classifica e rischiano di essere scavalcati pure dalla Salernitana se dovesse vincere contro il Genoa. Punto importantissimo per i lagunari che evita la sconfitta nello scontro diretto e potrebbe diventare determinante a fine stagione, staremo a vedere. Di certo la squadra di Mazzarri era partita forte creando diversi pericoli dalle parti di Maenpaa che poco prima del 20′ si fa trafiggere dal colpo di testa vincente di Keita Baldé (secondo gol in questa edizione della Serie A per l’ex-attaccante di Lazio, Monaco, Inter e Sampdoria).

Nel primo tempo i padroni di casa ne avrebbero per portarsi sul 2-0, peccato che il siluro di Marin si stampi sul palo esterno. A inizio ripresa Nandez prova a far segnare di nuovo Keita che però manca l’appuntamento con la sfera per questione di millimetri, con l’avvicinarsi del novantesimo i giocatori del Cagliari accusano un preoccupante calo fisico e gli ospiti di Zanetti escono alla distanza con Johansen che semina il panico tra i difensori avversari. Poi in zona Cesarini arriva la beffa per la compagine sarda e meno male che Forte e Heymans si ostacolano tra di loro, altrimenti staremmo commentando un clamoroso ribaltone difficilissimo da metabolizzare in poco tempo – ok che c’è la pausa per le nazionali ma una sconfitta simile avrebbe lasciato il segno a lungo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CAGLIARI VENEZIA (1-1)

VIDEO CAGLIARI VENEZIA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Francesco Forte è il primo a parlare dopo il triplice fischio di Volpi: “Ammetto che è una grossa soddisfazione strappare il pareggio in questa maniera contro una squadra che merita di occupare una posizione decisamente migliore di quella attuale, siamo davvero contenti di aver recuperato il punto che avevamo perso contro lo Spezia sempre nel recupero. Alla fine potevamo anche vincere, sarebbe stata una grande impresa ma ci teniamo comunque strettissimi questo punto che potrebbe tornarci molto comodo a fine stagione. Dobbiamo rimanere sempre compatti, acquisire sicurezza nelle giocate e credere nelle nostre capacità, combinando questi fattori sono sicuro che otterremo altri risultati positivi”. Parole confermate dal tecnico del Venezia, Paolo Zanetti: “Mi ha fatto un enorme piacere vedere i miei ragazzi fare la partita su un campo difficile come quello di Cagliari, trattandosi di uno scontro diretto la posta in palio era molto pesante, purtroppo abbiamo preso l’ennesimo gol su un nostro errore in disimpegno, su alcune cose ci manca ancora l’esperienza necessaria. Siamo stati comunque bravissimi a reagire e non posso che fare i complimenti a tutta la squadra per la mole di gioco espressa e per averci creduto fino in fondo”.

Walter Mazzarri avrebbe preferito festeggiare il suo 60^ compleanno con una bella vittoria: “La partita era praticamente finita, ci siamo fatti gol da soli, non siamo stati capaci di chiuderla, è normale che quando non trovi il 2-0 poi gli avversari ti fanno l’1-1. Peccato per la deviazione di Caceres perché il tiro di Busio non era tutto questo granché. Il calo nel secondo tempo? Colpa del Venezia che ci ha fatto spendere tante energie, purtroppo vedo che la squadra non è serena, i giocatori hanno ancora troppa paura di sbagliare e soprattutto di perdere. Vi assicuro che questo gruppo ha voglia di spaccare il mondo, dovrò lavorarci parecchio, durante la sosta avrò pochi elementi a disposizione perché la maggior parte è impegnata con le nazionali, mi sarebbe piaciuto lavorare con tutta la rosa a disposizione. Pazienza”.

VIDEO CAGLIARI VENEZIA 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-VENEZIA 1-1 (1-0)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni (87′ Altare), Godin, Caceres; Nandez, Marin, Deiola (72′ Zappa), Strootman (87′ Grassi), Lykogiannis; Keita Baldé (66′ Pavoletti), Joao Pedro. All. Walter Mazzarri.

VENEZIA (4-4-2): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ampadu (55′ Vacca), Ceccaroni; Mazzocchi, Kiyine (46′ Crnigoj), Busio, Johnsen (80′ Forte); Okereke (46′ Henry), Aramu (77′ Heymans). All. Paolo Zanetti.

ARBITRO: Manuel Volpi (sez. di Arezzo).

AMMONITI: 22′ Nandez (C), 23′ Ceccaroni (V), 30′ Kiyine (V), 50′ Strootman (C), 52′ Ampadu (V), 68′ Johansen (V), 70′ Aramu (V).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 19′ Keita Baldé (C), 90’+2′ Busio (V).



