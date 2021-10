Video/ Campobasso Bari (1-3) highlights e gol: galletti inarrestabili (Serie C)

VIDEO CAMPOBASSO BARI 1-3

Quest’anno il Bari è una macchina da guerra e ha una gran fretta di tornare in Serie B – l’obiettivo vero della società di De Laurentiis è la massima categoria – come dimostra il ruolino di questo inizio di stagione con 7 vittorie e 2 pareggi nelle prime 9 giornate di campionato, come indica pure il video Campobasso Bari 1-3. Un ritmo che nessun’altra squadra del girone C di Serie C riesce a tenere, basta guardare la classifica per rendersene conto: la squadra allenata da Mignani guida infatti la graduatoria con 6 punti di vantaggio nei confronti del Catanzaro e 7 lunghezze di margine sulla Turris. Di questo passo la promozione diretta sarà soltanto una formalità da sbrigare nel più breve tempo possibile. Il Campobasso ci ha provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista ma alla fine i rossoblù si sono dovuti arrendere all’evidenza, al “Nuovo Romagnoli” la gara si è conclusa con il risultato di 1-3 in favore degli ospiti. Che sbloccano subito la contesa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Botta non se la sente di andare direttamente in porta e fa la scelta giusta servendo Terranova che anticipa tutti e gonfia la rete ammutolendo i tifosi locali.

Video/ Foggia Monopoli (1-0) gol e highlights: Ferrante decide il derby (Serie C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAMPOBASSO BARI

Prima dell’intervallo il Bari va vicino al raddoppio con D’Errico ma poi subisce la rimonta dei padroni di casa che pareggiano i conti su calcio di rigore: Frattali esce dai pali e travolge l’accorrente Tenkorang, nessun dubbio per l’arbitro Feliciani che indica il dischetto e non cambia idea nonostante le proteste furibondi dei galletti che devono farsene una ragione. Dal dischetto Rossetti non perdona e rimette la partita in equilibrio. Nella ripresa ci pensa il veterano Antenucci a riportare avanti la formazione ospite che poi archivia la pratica con lo straordinario assolo di Cheddira che si fa perdonare con gli interessi dopo essersi divorato un gol grosso come una casa schiacciando troppo forte di testa sulla sponda di Botta – tra i migliori in campo. Poco prima gli uomini di Cudini avevano sfiorato il due pari con Liguori che era riuscito a scaldare i guantoni di Frattali. Prima del triplice fischio Marras invece del poker trova l’opposizione di Raccichini che non vuole farsi trafiggere per la quarta volta. Alla neopromossa resta comunque l’onore delle armi e la consapevolezza di aver messo, a più riprese, in difficoltà una delle squadre meglio attrezzate della categoria.

Video/ Padova Trento (2-1) gol e highlights: i veneti ritrovano la vittoria (Serie C)

VIDEO CAMPOBASSO BARI 1-3, IL TABELLINO

CAMPOBASSO-BARI 1-3 (1-1)

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Dalmazzi (86’ Magri), Menna, Pace (72’ Vanzan); Candellori, Bontà, Tenkorang (72’ Giunta); Vitali (63’ Parigi), Rossetti, Di Francesco (63’ Liguori). All. Mirko Cudini.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Maita (88’ Lollo), Mallamo, D’Errico (70’ Bianco); Botta (78’ Marras); Cheddira (78’ Paponi), Antenucci (88’ Di Cesare). All. Michele Magnani.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 40’ Frattali (B), 61’ Maita (B), 69’ Bontà (C), 75’ Botta (B), 89’ Bianco (B).

Video/ Mantova Lecco (1-1) gol e highlights: Guccione risponde a Ganz (Serie C)

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 4’ Terranova (B), 42’ rig. Rossetti (C), 55’ Antenucci (B), 77’ Cheddira (B).



© RIPRODUZIONE RISERVATA