Video/ Campobasso Catania (4-4) gol e highlights: pirotecnico pareggio (Serie C)

VIDEO CAMPOBASSO CATANIA 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 4-4 Campobasso Catania. La gara valevole per la 13^ giornata di andata del girone C di Serie C, ha regalato grandi emozioni. Una gara ricca di occasioni e gol da entrambe le parti, come possiamo vedere nel video degli highlights. Pareggio che non cambia la classifica del Campobasso, posizionato al centro con 16 punti. Lo stesso discorso vale per il Catania, che con gli stessi punti resta anch’esso a ridosso della zona play-off. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita. Nel primo tempo è il Campobasso che prova a partire forte, i padroni di casa si spingono fin da subito in avanti alla ricerca del gol.

Il Catania attende gli avversari e al primo affondo colpisce. Al 7′ Ceccarelli sguscia sulla fascia e pennella un perfetto cross per Rosaia, che la gira in rete, è 0-1. Il Campobasso prova subito a reagire e al 17′ trova l’occasione per pareggiare. Cross di Vanzan per Liguori, Sala in uscita colpisce il giocatore di casa, è fallo e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Emmausso che non sbaglia, 1-1 al 18′. Passano 3 minuti e il Campobasso la ribalta. Contropiede guidato da Emmausso, appoggio per Rossetti e gol del 2-1. Al 33′ il Campobasso realizza la terza rete. Protagonista ancora Emmausso, che salta Calapai e serve Candellori che centra il bersaglio. Il Catania non perde le speranze e al 38′ accorcia le distanze. Recchini stende Greco in area, penalty per gli ospiti. Moro dal dischetto non sbaglia, e il primo tempo si chiude con il risultato di 3-2.

VIDEO CAMPOBASSO CATANIA 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Catania torna in campo con l’intento di riportare in equilibrio il risultato. Ci prova al minuto 57, con Sipos che lanciato da Calapai viene anticipato da Fabriani al momento del tiro. Al 67′ terzo rigore della partita. Sipos viene steso in area da Fabriani, l’arbitro senza esitazioni indica il dischetto. Sul dischetto va di nuovo Moro, che trasforma con freddezza e realizza il gol che vale il pareggio, 3-3. Il Catania allora ci crede e si spinge in avanti: vuole vincerla.

Minuto 73, Russotto serve centralmente Moro che controlla e scarica in rete: tripletta personale e gol che ribalta nuovamente il risultato, 3-4. Partita incandescente, e al 77′ espulsione per il Catania. Duro fallo di Zanchi su Rossetti, per l’arbitro è espulsione, siciliani in dieci uomini. Il Campobasso prova subito a sfruttare la superiorità numerica e si spinge tutto in avanti. Il forcing si concretizza all’88’: sponda di Rossetti per l’accorrente Tenkourang, che con un preciso destro fulmina Sala, è il gol del clamoroso 4-4. Nei minuti finali il Campobasso continua a spingere, ma non riesce a trovare il gol. La gara si conclude con il pirotecnico risultato di 4-4.

VIDEO CAMPOBASSO CATANIA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 6′ Rosaia (CT), 18′ rig. Emmausso (CB), 21′ Rossetti (CB), 33′ Candellori (CB), 38′ rig. Moro (CT), 68′ rig. Moro (CT), 73′ Moro (CT), 87′ Tenkorang (CB).

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan (77′ Pace); Ladu (58′ Tenkorang), Bontà, Candellori; Liguori (77′ Vitali), Rossetti, Di Francesco (13′ Emmausso, 77′ Parigi). A disp. Zamarion, Sbardella, Martino, Persia, Nacci, Giunta, De Biase. All. Cudini.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado (46′ Provenzano), Greco (84′ Albertini); Ceccarelli (46′ Sipos), Moro (78′ Ropolo), Russini (63′ Russotto). A disp. Stancampiano, Ercolani, Pino, Cataldi, Izco, Biondi, Bianco. All. Baldini.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore.

ESPULSI: 76′ Zanchi (CT).