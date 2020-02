Video/ Carrarese Gozzano (3-0): highlights e gol, i marmiferi dominano il match

Allo Stadio comunale dei Marmi la Carrarese supera il Gozzano con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Carrarese Gozzano, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa allenati da mister Marchionni, in sostituzione dello squalificato Baldini, partono fortissimo e passano in vantaggio già al 4′ per merito del gol realizzato da Calderini, su assist di Infantino. Quest’ultimo realizza poi la rete del raddoppio al 23′, approfittando di un errore commesso dall’estremo difensore Fiory. I toscani perdono poi per infortunio Valietti intorno al 30′, rimpiazzato a D’Ignazio, così come i piemontesi sono costretti a richiamare prematuramente in panchina Momenté ed inserire Mangni al 42′. Nel secondo tempo il copione si ripete sostanzialmente in maniera analoga rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente e ci pensa il colpo di testa vincente di Cardoselli, assistito da Infantino dopo il tiro-cross di Calderini respinto dalla traversa, a chiudere definitivamente i conti per i padroni di casa al 53′. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cardoselli da un lato, Fedato e Tumminelli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 45 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Gozzano non si muove, rimanendo fermo a quota 22 punti.

Carrarese-Gozzano 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 4′ Calderini(C); 23′ Infantino(C); 53′ Cardoselli(C).

CARRARESE (4-2-3-1) – Forte; Valietti(per infortunio 30′ D’Ignazio), Tedeschi, Conson, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. A disp.: Pulidori, Agyei, Murolo, Maccarone, Bentivegna, Tavano, Diawara, Caccavallo, Piscopo, Fortunati, Centonze. All.: Marchionni (Baldini squalificato).

GOZZANO (4-4-1-1) – Fiory; Tumminelli, Uggè, Garofalo, Tordini; Vono, Palazzolo, Gemelli, Tomaselli; Fedato; Momentè(per infortunio 42′ Mangni). A disp.: Gilli, Pedretti, Guitto, Rolle, Samba, Dumancic, Rizzo, Spina, Secondo, Zucchetti. All.: Soda.

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari).

Ammoniti: 11′ Cardoselli(C); 64′ Fedato(G); 90′ Tumminelli(G).

