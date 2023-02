Video/ Carrarese Imolese (2-1) gol ed highlights: basta il primo tempo da urlo!

Video Carrarese Imolese che presenta un inizio non molto esaltante con fasi di studio abbastanza evidenti. Perde palla il capitano Della Latta riparte il contropiede della formazione in trasferta. D’Auria rientra sul destro e pesca al centro dell’area di rigore il solito Simeri che è bravissimo ad deviare la palla con una piccola deviazione vincente con l’interno collo del piede destro. Risulta l’Imolese ma inizia l’assedio della Carrarese. Becca la traversa Capello, il goal sembra non voler arrivare ma bisogna aspettare gli ultimi minuti per l’incredibile rimonta della formazione di casa. A trovare il pareggio è il capitano Della Latta che sfrutta l’ottimo corner battuto molto velocemente. Passano soltanto pochissimi istanti ed è ancora goal per la Carrarese.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Tris di Entella e Lucchese, colpo Recanatese!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CARRARESE IMOLESE

Firma la rete numero 10 della sua stagione Capello, che spedisce la palla in porta dopo per averla colpita con l’interno collo destro. Il ritmo nel secondo tempo non è dei più alti e la Carrarese pensa soprattutto a tenere il risultato che significa quinto posto in classifica approfittando del passo falso dell’Ancona che pareggia in casa, in extremis, contro l’Olbia. La classifica adesso dice Carrarese a quota 45 con Ancona a -4 a quota 49.

Diretta/ Entella Montevarchi (risultato finale 3-0): Zamparo cala il tris!

VIDEO CARRARESE IMOLESE: IL TABELLINO

CARRARESE: Bozhanaj K., Breza S. (Portiere), Capello A. (dal 40′ st Bernardotto G.), Cicconi M., Della L. S. (dal 39′ st Palmieri R.), Giannetti N. (dal 20′ st Energe A.), Grassini D., Imperiale M., Marino A., Pelagatti C. (dal 3′ st D’Ambrosio D.), Schiavi N.. A disposizione: Bernardotto G., Cerretelli F., Coccia L., D’Ambrosio D., Energe A., Folino F., Frey D., Mercati A., Palmieri R., Rovida W. (Portiere), Satalino G. (Portiere)

IMOLESE: Agyemang G. (dal 29′ st Eguelfi F.), Bensaja N. (dal 1′ st Bani C.), Camilleri V., D’Auria G. (dal 40′ st Annan E.), De Feo G. (dal 19′ st Tulli G.), Faggi F. (dal 40′ st Paponi D.), Maddaloni R. D., Molla M. (Portiere), Simeri S., Zanini M., Zanon M.. A disposizione: Adorni F. (Portiere), Annan E., Bani C., De Vito A., Eguelfi F., Fort F., Lindholm L., Macario G., Manzari F. (Portiere), Paponi D., Scremin G., Serpe L., Tulli G.

Diretta/ Recanatese Pontedera (risultato finale 1-0): rete decisiva di Sbaffo!

Reti: al 42′ pt Della L. S. (Carrarese) , al 45′ pt Capello A. (Carrarese) al 22′ pt Simeri S. (Imolese) .

Ammonizioni: al 15′ st Breza S. (Carrarese) al 38′ pt D’Auria G. (Imolese), al 4′ st Bani C. (Imolese).

VIDEO CARRARESE IMOLESE: GOL ED HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA