Video/ Carrarese Montevarchi (1-0) gol e highlights: Schiavi decisivo (Serie C)

VIDEO CARRARESE MONTEVARCHI (1-0): LA PARTITA

Carrarese Montevarchi, il derby toscano della ventiseiesima giornata premia la formazione di mister Dal Canto. A dispetto del risultato i padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo la sfida, complice l’inferiorità numerica ospite già dalla mezz’ora del primo tempo. L’ingenuo cartellino rosso rimediato da Mussis, infatti, ha spianato la strada alla Carrarese che, prima dell’intervallo, ha collezionato almeno due buone occasioni: prima con Schiavi e poi con Bohzanaj, sicuramente i due uomini più pericolosi. Ripresa che, invece, ha offerto qualche spunto in più nonostante una buonissima organizzazione difensiva del fanalino di coda Montevarchi. La maggior parte dei tentativi della Carrarese, infatti, da fuori area: a provarci sono stati i soliti Schiavi, Bernardotto e Bohzanaj, sempre contenuti da Giusti o dalla retroguardia. Fino ai minuti di recupero quando Schiavi ha raccolto palla al limite dell’area rigore e ha scagliato una conclusione imparabile per l’estremo difensore ospite, fino a quel momento un vero e proprio muro.

Diretta/ Picerno Juve Stabia streaming video tv: Vespe in discesa (Serie C)

Un successo all’ultimo respiro che consente alla Carrarese di spingersi a quota 39 punti in classifica, in piena zona play-off. Vittoria scandita dalle buonissime prestazioni di Bohzanaj, Energe e dall’accento posto da uno Schiavi in grande spolvero. Per il Montevarchi, invece, secondo stop consecutivo dopo quello patito con l’Ancona e ultimo posto in classifica. Un momento complicato per l’undici di Banchini, a secco di vittorie dallo scorso 23 dicembre.

Diretta/ Turris Monterosi Tuscia streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

VIDEO CARRARESE MONTEVARCHI (1-0): IL TABELLINO

CARRARESE: Breza; Pelagatti, Marino (dal 42′ st Coccia), Imperiale; Grassini (dal 16′ st Frey), Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Bernardotto (dal 28′ st Giannetti), Capello (dal 16′ st Energe). A disposizione: Rovida, Satalino, Folino, D’Ambrosio, Pinto, Castigliani, Palmieri, Mercati. Allenatore: Dal Canto (squalificato, al suo posto Lamma).

MONTEVARCHI: Giusti; Tozzuolo, Gennari, Fiumanò; Lischi (dal 38′ st Enyan), Mussis, Amatucci, Silvestri; Biagi; Rovaglia (dal 1′ st Nador), Giordani (dal 47′ st Kernezo). A disposizione:Mazzini, Rossi, Chiti, Bertola, Italeng, Manè, Marcucci, Sorgente. Allenatore: Banchini

Reti: 45’st Schiavi

Espulso: 30’pt Mussis

Ammoniti: Giusti, Amatucci, Giordani.

Diretta/ Renate Trento streaming video tv: pantere in calo (Serie C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CARRARESE MONTEVARCHI











© RIPRODUZIONE RISERVATA