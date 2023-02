Diretta/ Carrarese Montevarchi streaming video tv: i gialloblu ospitano gli Aquilotti

DIRETTA CARRARESE MONTEVARCHI: VOGLIA DI RISCATTO

La diretta Carrarese Montevarchi. in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14:30, rappresenta una sfida tra due squadre ferite. I gialloblu sono la terzultima squadra per rendimento nelle ultime cinque partite dove solo la recente vittoria in casa del Gubbio ha fatto rialzare la china ad una squadra che nell’anno solare 2023 non aveva mai collezionato nemmeno un punto. Peggio della Carrarese soltanto lo stesso Gubbio e proprio il Montevarchi: per i rossoblu il nuovo anno ha portato solamente un punto (1-1 con la Fermana), ma per il resto è buio pesto con quattro sconfitte.

Diretta/ Gubbio Carrarese (risultato finale 1-2): gran gol di Della Latta!

A dare un po’ di fiducia alla Carrarese è l’ottimo trend casalingo che fin qui ha portato ben ventitre dei trentasei punti messi in cascina fin qui, ben dieci in più di quelli in trasferta seppur ci sia da considerare una gara in più tra le mura amiche. E sulla carta non c’era avversario migliore da ospitare che il Montevarchi, peggior club per punti in trasferta con appena otto punti in dodici partite e una striscia aperta di quattro partite senza vincere in trasferta.

Diretta/ Montevarchi Ancona (risultato finale 1-2): colpaccio dei biancorossi

DIRETTA CARRARESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO

La diretta della partita Carrarese Montevarchi sarà in vista su Eleven Sports, ove reperibili anche gli altri incontri di Serie C. Conseguibile l’abbonamento mensile e/o stagionale

La diretta Carrarese Montevarchi è a disposizione in streaming video su smart tv ed ancora dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet.

CARRARESE MONTEVARCHI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Montevarchi seguiranno potenzialmente il criterio calcistico 3-5-2 per gli Apuani e il 3-4-1-2 per i rossoblu. Per i primi a maneggiare la situazione e non, sarà Breza. Trio chiamato a difendere Pelagatti, Marino e il braccetto sinistro Imperiale. Diga posta a metà campo costituita da Cicconi, Della Latta, il metronomo Schiavi, Cerretelli e Coccia. Attaccanti la coppia Bernardotto e Giannetti.

Diretta/ Fermana Montevarchi (risultato finale 1-1): Giandonato non trova il ko

A ritmo di ali o per meglio dire di braccia sarà Giusti in porta degli Aquilotti. Il terzetto difensore Gennari, Bertola e il laterale basso Fiumano a chiudere. Dapprima del trequartista che porta il numero 10, Biagi, abbiamo l’esterno Tozzuolo, Nador, Amatucci e il laterale sinistro Lischi. Terminale offensivo composto da Rovaglia e Giordani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA