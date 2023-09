Video/ Carrarese Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Zoia condanna i marchigiani (Serie C 16 settembre 2023)

VIDEO CARRARESE VIS PESARO 1-0

La Carrarese supera la Vis Pesaro grazie alla sfortunata autorete di Zoia. Gara che ha visto i padroni di casa meritare i tre punti per aver portato più pericoli verso la porta difesa da Neri. Queste le fasi salienti della gara. Palo dei padroni di casa! Zuelli per Cicconi che di testa prende il palo! Panico in mezzo per Zuelli che di testa spreca a porta vuota! Zuelli pesca Panico, tiro al volo debole. Carrarese che continua ad attaccare ma sbatte contro il muro della Vis Pesaro che si difende bene. Palmieri da fuori area, tiro forte ma impreciso. La prima frazione di gara termina a reti bianche, meglio i padroni di casa fino ad ora. Termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Capello ci prova dal limite dell’area, palla fuori davvero di pochissimo. Palmieri ci prova in rovesciata in area, Neri blocca senza particolari problemi. Autorete di Zoia! Passa la Carrarese! Mancino di Cicconi al volo in area, la palla passa tra una selva di gambe con l’ultimo tocco decisivo che sembra quello di Zoia. Secondo giallo per Mattioli dopo il tocco con un braccio, Vis Pesaro in dieci uomini. Ci prova Simeri, la sfera sfiora il palo. Termina il match.

IL TABELLINO

CARRARESE: Bleve M., Capello A., Cicconi M. (dal 32′ st Grassini D.), Coppolaro M., Di Gennaro M., Illanes J., Palmieri R. (dal 32′ st Della L. S.), Panico G. (dal 15′ st Simeri S.), Schiavi N. (dal 38′ st Capezzi L.), Zanon S., Zuelli E. (dal 13′ st Belloni N.). A disposizione: Tampucci, Mazzini, Imperiale, Della Latta, Cerretelli, Grassini, Opoola, Raimo, Morosini, Cartano, Simeri, Belloni, Capezzi. Allenatore: Dal Canto

VIS PESARO: Neri F., Afonso Peixoto (dal 21′ st Da Pozzo L.), Iervolino A. (dal 43′ st Foresta A.), Loru L. (dal 21′ st Marcandella D.), Mattioli A., Pucciarelli M. (dal 20′ st de Vries J.), Rossetti M., Rossoni S., Sylla Y., Tonucci D., Zoia R.. A disposizione: Mariani, Polverino, Nina, De Vries, Ceccacci, Marcandella, Pierluigi, Foresta, Cusumano, Gulli, Da Pozzo, Kemayou. Allenatore: Banchieri

Reti: al 14′ st Zoia R. (Carrarese) autogol.

Ammonizioni: al 26′ pt Cicconi M. (Carrarese), al 7′ st Illanes J. (Carrarese), al 23′ st Capello A. (Carrarese), al 36′ st Schiavi N. (Carrarese) al 23′ pt Iervolino A. (Vis Pesaro), al 3′ st Rossoni S. (Vis Pesaro), al 12′ st Mattioli A. (Vis Pesaro).

Espulsioni: al 30′ st Mattioli A. (Vis Pesaro).

