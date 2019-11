Video/ Casertana Bisceglie (2-1): highlights e gol. Rossoblu agli ottavi!

Come si vede nel video, Casertana Bisceglie si accende con una grande occasione per i padroni di casa al terzo minuto, con Floro Flores che manda sul fondo di testa e non approfitta dell’uscita maldestra di Borghetto. I padroni di casa sembrano più in palla rispetto al Bisceglie, ma per vedere il primo gol bisogna aspettare fino al trentaseiesimo, quando Floro Flores si invola verso la porta avversaria e con un dribbling delizioso su Borghetto deposita in fondo al sacco per l’1-0. Brutto erroraccio da parte della squadra nerazzurra, che paga a carissimo prezzo la prima vera disattenzione del match. La ripresa comincia con la voglia di rivalsa del Bisceglie, subito al tiro con Montero che però non inquadra la porta. La Casertana viene messa all’angolo e attorno al sessantacinquesimo minuto gli ospiti sfiorano il pari con una scivolata di Camporeale. Dodici minuti più tardi i locali colpiscono il legno sulla ribattuta imprecisa di Adamo. Il finale è incandescente, anche perché all’ottantunesimo il Biscegle infila il pari con Longo, bravo a sistemare in porta il corner di Diallo. Sembra fatta per i supplementari ma al novantesimo Zigrossi pesca Stariti, la cui giocata beffa l’incolpevole Borghetto per il 2-1 finale.

IL TABELLINO

CASERTANA-BISCEGLIE 2-1

Casertana (3-5-2): 12 Zivkovic, 5 Santoro, 6 Gonzalez, 9 Cavallini (dal 79° 11 Zito), 13 Zivkov, 14 Ciriello (dal 79° 7 Starita), 18 Clemente, 20 Laaribi, 21 Floro Flores (dal 51° 24 Origlia), 23 Varesanovic (dal 65° 16 Matese), 27 Paparusso (dal 65° 17 Adamo). Allenatore: Ciro Ginestra. A disposizione: 1 Crispino, 22 Galluzzo, 8 D’Angelo, 15 Leonardo Longo, 19 Lezzi.

Bisceglie (3-5-2): 22 Borghetto, 3 Tarantino (dal 59° 2 Diallo), 6 Mastrippolito, 7 Dellino (dal 46° 17 Longo), 9 Montero (dal 59° 10 Gatto), 11 Rafetrainiaina (dall’88° 29 Manicone), 14 Camporeale, 21 Turi, 25 Hristov, 26 Murolo (dal 46° 17 Salvatore Longo), 30 Zibert. Allenatore: Sandro Pochesci. A disposizione: 1 Casadei, 13 Ebagua, 15 Cardamone, 20 Spedaliere, 23 Piccinni, 27 Ferrante.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.

Assistenti: Francesco Valente, Francesco Rizzotto di Roma.

Reti: 36° Floro Flores, 81° Salvatore Longo, 89° Starita.

Note: spettatori e incasso non ancora comunicati. Ammoniti: Longo al 50° per gioco scorretto, Zigrossi al 70° per gioco scorretto, Zibert al 76° per gioco scorretto, Matese al 93° per gioco scorretto. Calci d’angolo: 3-6. Recupero: primo tempo un minuto, secondo tempo quattro minuti. Cambi di modulo: nessuno.

