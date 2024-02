Video/ Casertana Brindisi (2-1) gol e highlights: ci pensa Rovaglia al 93′! (Serie C, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CASERTANA BRINDISI: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Pinto di Caserta la Casertana supera il Brindisi per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Cangelosi sembrano cominciare bene la partita prendendone presto in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti allenati da mister Danucci rispondono al 26′ fallendo una buona occasione con Opoola che per poco non batte Venturi su un rimpallo di Celiento.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu si affacciano pericolosamente in zona offensiva sparando largo sia verso il 37′ con Matese che al 39′ con Carretta e riescono a passare in vantaggio al 44′ grazie alla rete messa a segno da Tavernelli, protagonisa di una bella giocata. Nel secondo tempo i biancazzurri suonano la carica al 57′ con la traversa centrata da Petrucci, il quale manca poi il bersaglio di poco qualche istante dopo, e sul fronte opposto Calapai forza Saio alla smanacciata in corner al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro i pugliesi trovano il gol del pareggio all’86’ per merito del solito Petrucci su punizione sebbene i Falchetti tornino avanti in maniera definitiva con il gol siglato da Rovaglia al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla dalla sezione di Cuneo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Matese e Sciacca soltanto tra i padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono alla Casertana di salire a quota 47 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Brindisi non si muove, rimanendo fermo a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CASERTANA BRINDISI: IL TABELLINO

Casertana-Brindisi 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 44′ Tavernelli(C); 86′ Petrucci(B); 90’+3′ Rovaglia(C).

CASERTANA (4-3-3) – Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Deli, Matese; Tavernelli, Carretta, Curcio. A disp.: Marfella, Soprano, Damian, Bacchetti, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia, Montalto, Nicoletti. All.: Cangelosi.

BRINDISI (3-4-3) – Saio; Merletti, Bonnin, Calderoni; Vona, Petrucci, Bagatti, Valenti; Guida, Trotta, Opoola. A disp.: Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Bellucci, Labriola Springola, Pagliuca, Zerbo. All.: Danucci.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sezione di Cuneo).

Ammoniti: 47′ Matese(C); 55′ Sciacca(C).

