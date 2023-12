Video/ Casertana Giugliano (3-1) gol e highlights: i falchetti vincono il derby (18 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CASERTANA GIUGLIANO: LA SINTESI

La Casertana cala un bel tris nel derby campano contro il Giugliano, andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Tavernelli! Padroni di casa avanti dopo appena due minuti di gara! Curcio pesca in area il compagno di squadra, palla sul sinistro e palla in angolino. Lancio lungo per Salvemini che supera Cadili e calcia, sfera che non trova la porta. Giugliano che prova a riordinare le idee dopo il gol subito a freddo. Ci prova ancora Tavernelli che trova l’ottima chiusura di un difensore avversario. Giorgione pericoloso dalla distanza, Venturi devia in angolo. Oviszach e Salvemini scambiano, palla all’esterno che, da solo davanti al portiere, spreca. Curcio calcia da posizione defilata e per poco non trova il compagno di squadra. Termina la prima frazione di gara.

Curcio ci prova in area ma la mette fuori. Curcio! Raddoppia il Benevento! Bellissimo tiro da centrocampo che supera Russo! Un grandissimo gol. Ciuferri ci prova dalla distanza, palla larga. Ciuferri in mezzo per De Sena, tiro al volo che non trova la porta. De Sena! La riapre il Giugliano! Bernardotto recupera la sfera e serve De Sena che calcia con il destro e supera Venturi. De Rosa calcia a botta sicura in area, Proietti salva! Montalto! La chiude la Casertana! Curcio trova Montalto che al volo non sbaglia. Termina il match.

IL TABELLINO DI CASERTANA GIUGLIANO

CASERTANA: Venturi G. (Portiere), Calapai L., Celiento D., Cadili A., Anastasio A., Toscano M., Proietti M., Damian F. (dal 45’+2 st Matese M.), Curcio A. (dal 45’+1 st Carretta M.), Montalto A. (dal 45’+2 st Turchetta G.), Tavernelli C. (dal 21′ st Taurino L.). A disposizione: Casoli G., Del Prete M., Galletta U., Marfella D. (Portiere), Paglino S., Ploskonos A., Soprano M.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Menna D. (dal 32′ st Sorrentino L.), Berman T., Caldore M., Yabre M., Giorgione C., Berardocco L. (dal 15′ st De Rosa R.), Vogiatzis V. (dal 16′ st Bernardotto G.), Ciuferri F. (dal 33′ st Di Dio F.), Salvemini F., Oviszach E. (dal 14′ st De Sena C.). A disposizione: Aruta M., Baldi G. (Portiere), De Francesco F., Eyango S., Manrrique G. (Portiere), Nocciolini M., Oyewale S., Rondinella G., Scognamiglio G., Stabile D. P.

Reti: al 2′ pt Tavernelli C. (Casertana) , al 6′ st Curcio A. (Casertana) , al 44′ st Montalto A. (Casertana) al 29′ st De Sena C. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 18′ pt Celiento D. (Casertana), al 25′ pt Cadili A. (Casertana) al 28′ pt Salvemini F. (Giugliano), al 8′ st Vogiatzis V. (Giugliano).

