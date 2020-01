Video/ Casertana Virtus Francavilla (1-1): highlights, gol. Finale thrilling al Pinto

Casertana e Virtus Francavilla pareggiano per 1-1 allo stadio Alberto Pinto nel modo più inusuale e rocambolesco possibile, con tanto di finale thrilling che per due volte frustra le ambizioni dei campani di Ciro Ginestra e consente all’undici di Bruno Trocini di tornare in Puglia con un punto prezioso. Come si vede nel video di Casertana Virtus Francavilla, infatti le reti che hanno deciso la sfida tra rossoblu e biancocelesti sono arrivare una all’alba del match e l’altra in pieno recupero nel secondo tempo: a passare in vantaggio erano stati i padroni di casa con Castaldo al 6’e per un cero tratto la Casertana ha controllato bene il gioco prima del ritorno della Virtus che in chiusura di tempo ha sfiorato in almeno due circostanze il pari. Leitmotiv diverso nella ripresa dove i rossoblu hanno cercato di chiudere la contesa andando almeno due volte vicini al raddoppio prima che i ritmi si abbassassero e il capitano deli pugliesi, Albertini, venisse espulso al 71’. Tutto finito? Macché: nel concitato finale prima il direttore di gara concede un penalty agli ospiti, che così pareggiano con Perez (94’) e poi quando anche i cinque minuti di recupero erano scaduti, il neo entrato Floro Flores ha colto un clamoroso palo che per poco non dava i tre punti alla Casertana. Con questo punteggio i rossoblu salgono a quota 27, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulla Virtus Francavilla ma mancando l’occasione di staccarla.

VIDEO CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA: LE DICHIARAZIONI

Al termine del match tra Casertana e Virtus Francavilla, terminato in modo alquanto rocambolesco per 1-1 dopo ben due colpi di scena nel recupero, ecco le parole del tecnico dei campani, Ciro Ginestra, in sala stampa mentre non sono ancora arrivare quelle de suo collega Bruno Trocini, coach della compagine pugliese, che evidentemente ha accolto con molta meno amarezza la rete su rigore di Perez al 94’. Parlando ai microfoni coi giornalisti, l’allenatore dei rossoblu padroni di casa ha analizzato la prestazione dei suoi pur rammaricandosi per i due punti persi: “Non so il nostro processo di maturazione a che punto è: oggi pur non avendo giocato una grande partita, abbiamo fatto ciò che dovevamo, prendendo però gol praticamente senza mai subire un tiro in porta” ha detto il diretto interessato che ha ricordato le palle gol sprecate dai suoi. “Certo, è vero che siamo giovani ma in undici contro dieci abbiamo avuto paura di giocare e ci è venuto il braccino corto: questi errori ci penalizzano tantissimo dato che lasciamo punti pesanti per strada” ha concluso Ginestra, pur invitando la sua squadra a non abbattersi ed evitando di dare consigli di mercato ai propri dirigenti.

