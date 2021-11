Video/ Catania Foggia (1-2) gol e highlights: Ferrante su rigore decide il match

Il Foggia supera a domicilio il Catania grazie al rigore siglato da Ferrante in pieno recupero, come ammiriamo nel video Catania Foggia 1-2. In precedenza la compagine etnea era passata in vantaggio grazie a Russini a cui aveva risposto Gallo. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ceccarelli prova ad imbeccare per Sipos, pallone troppo lungo. Ceccarelli la mette in mezzo per Russini,Garattoni lo anticipa. Russini! La sblocca il Catania! Calapai la mette in mezzo con Martino che spizza la sfera, arriva Russini che supera Alastra. Vediamo come reagirà la compagine guidata da Zeman. Maldonado ci prova da lontanissimo e non impensierisce il portiere avversario. Tuzzo la mette in mezzo, uscita coraggiosa di Sala che prende anche una botta al costato, gara momentaneamente ferma. I sanitari entrano in campo per verificare le condizioni dell’estremo difensore.

Zdenek Zeman/ "Mourinho grande comunicatore, Roma ha tutto per lo scudetto“

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANIA FOGGIA (1-2)

Siamo intanto giunti al minuto venticinque, Catania avanti. Russini crossa e pesca Sipos, blocca facile Alastra. Curcio ci prova con il destro dalla distanza, vola Curcio a salvare i suoi. Il Catania riparte in contropiede con Russini, Petermann chiude alla grande evitando un gol quasi sicuro. Ancora Foggia pericoloso con Curcio che pesca Tuzzo di testa, il colpo di testa, a botta sicura, termina fuori di pochissimo. Termina la prima frazione di gioco tra Catania e Foggia, decide al momento la rete siglata da Russini.

WTA FINALS 2021/ Muguruza batte Kontaveit: la spagnola è in semifinale (5^ giornata)

VIDEO CATANIA FOGGIA: SECONDO TEMPO

Bel cross di Maldonado, Di Pasquale allontana bene la minaccia. Grande occasione per la compagine guidata da Zeman! Curcio in mezzo, Sala allunga la sfera e Ferrante non riesce nel tocco vincente. Catania ad un passo dal raddoppio! Izco intercetta la sfera di Petermann, palla a Sipos che non riesce a superare Alastra. Gallo! Arriva il pareggio del Foggia! Petermann la mette in mezzo, Sala respinge la sfera che arriva a Gallo, tocco vincente da due passi. Ancora Foggia in attacco con Tuzzo che imbuca per Ferrante, il centravanti manca l’aggancio decisivo.

Il Catania risponde con Provenzano che serve Rosaia, il tiro trova l’ottima risposta di Alastra. Albertini serve Sipos, da solo davanti al portiere avversario manca l’aggancio del pallone. Siamo giunti nei minuti di recupero, vediamo se una delle due compagini piazzerà la zampata vincente. Ercolani mette giù Ferrante in area di rigore, penalty a favore del Foggia! Ferrante si presenta dal dischetto e, nonostante scivoli al momento del tiro, realizza la rete del vantaggio! Termina il match, il Foggia vince in rimonta in casa del Catania.

Probabili formazioni Irlanda del Nord Italia/ Quote, Mancini con il finto centravanti

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Maldonado (82′ Cataldi), Izco (64′ Provenzano); Ceccarelli (82′ Albertini), Sipos (90′ Russo), Russini (64′ Biondi). A disp.: Stancampiano, Borriello, Pino, Panarello, Bianco, Tropea. All. Baldini.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Sciacca, Di Pasquale, Garattoni; Maselli (46′ Gallo), Petermann, Garofalo (79′ Ballarini); Tuzzo (79′ Rizzo Pinna), Merkaj (46′ Ferrante), Curcio. A disp.: Volpe, Di Jenno, Girasole. All. Zeman.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi (Piedipalumbo-Lisi).

MARCATORI: 16′ Russini, 67′ Gallo, 94′ rig. Ferrante

NOTE: ammoniti Peterman, Garofalo, Maldonado, Curcio



© RIPRODUZIONE RISERVATA