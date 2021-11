Diretta Catania Foggia/ Streaming video tv: attesissimo show al Massimino! (Serie C)

DIRETTA CATANIA FOGGIA: GRANDE FASCINO AL MASSIMINO!

Catania Foggia, partita diretta dal signor Filippo Giaccaglia, è in programma alle ore 15:00 di domenica 14 novembre: per la 14^ giornata di Serie C 2021-2022 c’è grande fascino al Massimino, oltre che una partita tra due squadre attualmente in zona playoff. A dispetto delle difficoltà economiche – non certo secondarie – il Catania sta facendo il suo onesto campionato nel girone C, ha vinto il recupero contro la Vibonese e dunque ha agganciato il decimo posto, come detto un risultato assolutamente positivo considerando il quadro generale e quel che potrebbe accadere.

Il Foggia, dopo un periodo nel quale aveva rallentato perdendo un po’ dello smalto di inizio stagione, è tornato a vincere schiantando la Paganese allo Zaccheria: un successo che era atteso e che permette alla squadra di Zdenek Zeman di tenersi vicino alle primissime posizioni della classifica, ma ora bisognerà trovare il giusto passo esterno. Aspettando allora di scoprire cosa succederà nella diretta di Catania Foggia, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CATANIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Foggia viene trasmessa su Sky Sport Uno, di conseguenza sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA FOGGIA

In Catania Foggia Francesco Baldini ritrova Zanchi e Stancampiano, il primo potrebbe tornare titolare come terzino sinistro mentre il secondo lascerà campo ad Andrea Sala, che sarà protetto da Monteagudo e Claiton dos Santos con Calapai terzino destro. A centrocampo avremo Provenzano a comandare le operazioni, con Riccardo Cataldi e Rosaia che gli daranno una mano partendo dall’interno; da valutare una possibile titolarità per Izco e Biondi, Russini e Russotto giocheranno invece alle spalle di Sipos che dovrebbe nuovamente sostituire il bomber Luca Moro.

Naturalmente Zeman schiera il 4-3-3: Sciacca e Di Pasquale davanti ad Alastra, Di Jenno può tornare titolare a sinistra (per Martino) con Garattoni che farà il terzino destro, a centrocampo invece dovremmo avere Gallo con Maselli e Garofalo, insidiati però da Ballarini e Rizzo Pinna (e occhio anche a Petermann). Nel tridente offensivo Alexis Ferrante sarà la prima punta, poi i ballottaggi per le corsie esterne riguardano Tuzzo e Merkaj perché Curcio, che ha segnato due gol alla Paganese, dovrebbe essere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catania Foggia possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 3,15 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.

