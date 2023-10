Video/ Catania Latina (1-1) gol e highlights: un punto a testa! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO CATANIA LATINA (1-1): LA PARTITA

Catania e Latina si dividono la posta in palio, al termine di questa gara valida per la settima giornata del Girone C del campionato di Serie C. Allo stadio Angelo Massimino va in scena una partita frizzante, ricca di capovolgimenti di fronte, che sicuramente non ha annoiato i tifosi presenti sugli spalti e gli appassionati di questo sport. Dopo appena 18 minuti sono gli ospiti a passare in vantaggio: Paganini scarica per Fella, il quale inventa una traiettoria meravigliosa per Mastroianni, che da pochi passi si fa prima ipnotizzare dall’estremo difensore avversario, ed al secondo tentativo riesce ad insaccare il tap-in. I siciliani provano subito a rispondere, ma senza successo.

Video/ Torres Lucchese (2-0) gol e highlights: settimo sigillo sardo! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

Nel primo tempo i padroni di casa hanno spesso sbagliato l’ultimo passaggio, con imprecisione e frenesia che han preso il sopravvento. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno provato subito a chiudere i giochi, ma l’inserimento perfetto di Fella al 48esimo si è spento sul palo. Al 72esimo, con un lampo improvviso, il Catania pareggia: Marsura si mette in proprio sull’out di sinistra e si libera con grande eleganza di due avversari. Il suo cross è preciso e Chiricò è straordinario nel coordinarsi al volo e nel non lasciare scampo al portiere. Nel recupero i siciliani meriterebbero anche i 3 punti, ma il destro di Bouah si stampa sulla traversa, complice anche una deviazione miracolosa.

Video/ Monterosi Casertana (0-1) gol e highlights: Curcio regala i tre punti ai falchetti (8 ottobre 2023)

VIDEO CATANIA LATINA (1-1): TABELLINO

CATANIA: Bethers K., Castellini A., Silvestri T., Curado M., Mazzotta A., Zammarini R. (dal 43′ st Zanellato N.), Quaini A. (dal 27′ st Ladinetti R.), Rocca M. (dal 15′ st Deli F.), Chirico C., Di Carmine S., Marsura D. (dal 42′ st Sarao M.). A disposizione: Albertoni M., Bouah D., Lorenzini F., Maffei M.

LATINA: Cardinali M., De Santis E. (dal 41′ st Di Renzo G.), Rocchi G., Cortinovis F., Ercolano E. (dal 42′ st Serbouti A.), Paganini L., Biagi S. (dal 41′ st Perseu F.), Di Livio L. (dal 22′ st Cittadino A.), Crecco L., Fella G., Mastroianni F. (dal 32′ st Jallow S.). A disposizione: Bertini T., Del Sole F., Fabrizi L., Gallo S., Marino A., Polletta R. Video/ Crotone Picerno (2-1) gol e highlights: vittoria in rimonta, +3 per Zauli Reti: al 28′ st Chirico C. (Catania) al 18′ pt Mastroianni F. (Latina) . Ammonizioni: al 24′ pt Rocca M. (Catania), al 18′ st Bouah D. (Catania) al 25′ pt Di Livio L. (Latina), al 7′ st Cortinovis F. (Latina), al 18′ st Paganini L. (Latina). CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANIA LATINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA