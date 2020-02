Video/ Catania Monopoli (0-2): highlights e gol. Fella e Donnarumma! (Serie C)

Il Monopoli si conferma formazione d’alta classifica e capace di nutrire ambizioni importanti, riuscendo a passare 0-2 in casa del Catania con una prova di grande spessore. Come si vede nel video di Catania Monopoli, il club siciliano inizia la sfida con determinazione, provando a colpire con due conclusioni dalla distanza al 4′ e al 6′ di Curcio e di Silvestri che non hanno fortuna. Il pallino del gioco sembra saldamente in mano agli etnei ma al 13′ è Carriero a scuotere il Monopoli con una gran botta che finisce a lato. E’ il preludio al gol dei Gabbiani che arriva al 17′, su un cross dalla destra di Tazzer è Fella a bruciare la statica difesa di casa, realizzando lo 0-1. Al 33′ i Gabbiani vanno di nuovo vicini al gol con l’autore del vantaggio, Fella, con un potente destro che finisce di poco a lato. Di sinistro invece è il tentativo di Curcio, che non inquadra di poco lo specchio della porta.

IL SECONDO TEMPO

Nel recupero ultime emozioni, Monopoli di nuovo vicino al raddoppio con Carriero, una sua conclusione deviata da Jefferson trova una grande risposta di Furlan, quindi viene ammonito Di Molfetta per proteste tra le fila dei padroni di casa. Il secondo tempo si apre con conclusioni dalla distanza da una parte e dall’altra, ci provano prima Biondi per il Catania e poi Piccinni per il Monopoli, entrambi senza fortuna. Anche Giorno non inquadra la porta al 6′ su punizione per i Gabbiani, poi al 12′ il Catania opera un triplice cambio con Di Molfetta, Biagianti e Biondi che lasciano spazio a Mazzarani, Vicente e Capanni. E proprio Vicente rimedia un cartellino giallo appena entrato in campo. Al 19′ Furlan sventa una conclusione di Carriero, ma non può nulla al 21′ quando Donnarumma lo infila, il pallone sotto le gambe del portiere anche a causa di una deviazione. E’ il colpo del ko dal quale il Catania non riesce a rialzarsi, chiudendo la sfida sullo 0-2.

