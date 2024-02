Video/ Catania Rimini (2-0) gol e highlights: rossazzurri in finale! (Coppa Italia Serie C, 28 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania supera il Rimini per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Vanigli partono forte affacciandosi in zona offensiva subito all’8′ con la traversa centrata da Di Carmine tramite un colpo di testa impreciso e riescono a passare poi in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Cicerelli, su assist proprio del suo compagno Di Carmine. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Troise replicano fallendo una doppia opportunità al 27′ quando Albertoni respinge i tentativi sia di Lamesta che di Sala.

Nel secondo tempo il copione della sfida non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i rossazzurri continuano ad avere in mano le redini del match proiettandosi in attacco pure al 51′ con il solito Di Carmine. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani trovano il gol del raddoppio definitivo per merito di Castellini, colpendo la sfera al volo sul rinvio di Megelaitis all’84’. Nel recupero al 90’+9′ i biancorossi si vedono negare un gol con Gorelli per un fallo in attacco commesso dallo stesso giocatore.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Celli, Monaco, Albertoni e Sturaro da un lato, Gigli, Morra, Sala e Gorelli dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, anche in virtù dello 0 a 1 maturato all’andata, permette al Catania di qualificarsi alla finale della Coppa Italia di Serie C mentre il Rimini viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA RIMINI: IL TABELLINO

Catania-Rimini 2 a 0 (p.t. 1-0) AND.: 1-0

Reti: 17′ Cicerelli(C); 84′ Castellini(C).

Assist: 17′ Di Carmine(C).

CATANIA (4-2-3-1) – Albertoni; Bouah, Monaco, Castellini, Celli; Welbeck, Sturaro; Chiricò, Tello, Cicerelli; Di Carmine. A disp.: Furlan, Donato, Curado, Kontek, Haveri, Ndoj, Chiarella, Peralta, Marsura, Costantino, Cianci. All.: Vanigli.

RIMINI (4-3-3) – Colombi; Lepri, Gigli, Gorelli, Semeraro; Sala, Langella, Megelaitis; Lamesta, Morra, Malagrida. A disp.: Colombo, De Lucci, Tofanari, Pietrangeli, Quacquarelli, Garetto, Delcarro, Rosini, Ubaldi, Cernigoi, Iacoponi, Leoncini. All.: Troise.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 25′ Gigli(R); 31′ Morra(R); 41′ Celli(C); 59′ Monaco(C); 90’+1′ Sala(R); 90’+7′ Albertoni(C); 90’+8′ Sturaro(C); 90’+10′ Gorelli(R).

