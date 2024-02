Diretta/ Catania Rimini streaming video Rai: in 20mila al “Massimino” (Coppa Italia C, 28 febbraio 2024)

DIRETTA CATANIA RIMINI: RITORNO IN SICILIA

Catania Rimini, in diretta mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Due squadre con posizioni significativamente diverse nelle rispettive classifiche. Il Catania si trova al quindicesimo posto nel Girone C con 34 punti, distante sei punti dalla zona retrocessione e cinque punti dalla zona playoff. Saranno di casa contro il Rimini, attualmente ottavo nel Girone B con 38 punti, a tre punti dalle prime posizioni di accesso ai play off. Il Rimini arriva a questa partita in un buon momento di forma, avendo ottenuto tre vittorie consecutive (l’ultima ad Ancona), segnando dieci gol e subendone tre.

Diretta/ Fiorentina Lazio (risultato finale 2-1): sorpasso Viola in classifica! (26 febbraio 2024)

Dall’altra parte, il Catania ha mantenuto un rendimento al di sotto delle aspettative, con solo due vittorie nelle ultime dieci partite, nonostante una vittoria di prestigio contro la capolista Juve Stabia e una vittoria per 4-0 contro il Brindisi. Il Rimini, che ha vinto 1-0 nel match d’andata al ‘Neri’ con un gol di Lamesta, cercherà di scrivere la storia conquistando la sua prima storica finale. Il Catania non ha ancora perso in casa nel 2024, mentre il Rimini arriva da quattro risultati positivi in trasferta. Si prevede una grande affluenza al ‘Massimino’, con circa 20.000 tifosi pronti a sostenere la propria squadra.

Diretta/ Torino Atalanta Primavera (risultato finale 1-4): la Dea domina ed è seconda! (26 febbraio 2024)

CATANIA RIMINI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Rimini sarà affidata alla televisione di stato su Rai Sport per questa semifinale di Coppa Italia di Serie C. dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti al canale 58 del televisore, in assenza del quale potrete assistere al match anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CATANIA RIMINI

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Catania Rimini, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertoni; Bouah, Monaco, Curado, Castellini; Welbeck, Sturaro; Chiricò, Tello, Cicerelli; Di Carmine. Risponderà il Rimini allenato da Emanuele Troise con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis, Langella, Garetto; Lamesta, Morra, Malagrida.

DIRETTA/ Fiorenzuola Virtus Verona (risultato finale 1-1): pari di Demirovic! (Serie C, 25 febbraio 2024)

CATANIA RIMINI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Coppa Italia Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.73, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA