Video/ Catania Sorrento (0-1) gol e highlights: la decide De Francesco (18 dicembre 2023)

Colpo esterno del Sorrento sul campo del Catania. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Chiricò crossa, Castellini di testa in anticipo libera. Chiricò ci prova su punizione, Del Sorbo devia in calcio d’angolo. Grande occasione per Tedesco che in area sul dischetto la mette fuori! De Francesco! La sblocca il Sorrento! Da oltre venti metri un tiro potente che non lascia scampo a Bethers! Sorrento che trova il vantaggio meritato grazie ad un gran gol. Termina la prima frazione di gioco, Sorrento avanti.

Ottimo pallone per Quaini che non riesce ad impattare. Rocca di testa da due passi spreca! Chiricò ci prova con il sinistro, Blondett respinge e salva! Ci prova ancora Chiricò, palla fuori. Catania che attacca a testa bassa, cross della disperazione e parata di Del Sorbo! Termina il match, il Catania perde contro il Sorrento.

IL TABELLINO DI CATANIA SORRENTO

MARCATORI: 42′ De Francesco

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda (78′ Popovic), Curado, Lorenzini, Castellini; Zammarini (71′ Zanellato), Quaini (63′ Chiarella); Chiricò, Rocca, Marsura (63′ Dubickas); De Luca (71′ Bocic).

A disp. di Lucarelli: Livieri, Maffei, Mazzotta, Deli, Privitera.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (90′ Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto; La Monica (69′ Messori), De Francesco, Cuccurullo (910′ Bonavolontà); Badje (77′ Martignago), Ravasio, Vitale (69′ Colombini).

A disp. di Maiuri: D’Aniello, Oliva, Di Somma, Caravaca, Scala, Kone.

ARBITRO: Matteo Canci della sezione di Carrara

Assistenti: Nicola Morea (Molfetta) e Vincenzo Abbinante (Bari)

Quarto ufficiale: Luca Tagliente (Brindisi)

AMMONITI: Lorenzini, Loreto, Quaini, Martignago, Ravasio

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.

