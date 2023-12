Diretta/ Catania Sorrento, streaming video tv: siciliani carichi dopo la Coppa (Serie C, 18 dicembre 2023)

DIRETTA CATANIA SORRENTO, ROSSONERI PER IL RISCATTO

La diretta Catania Sorrento, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I siciliani arrivano dalla qualificazione in semifinale della Coppa Italia Serie C avendo battuto ai quarti il Pescara per 2-0. In campionato invece la vittoria manca dal 26 novembre nel match contro il Giugliano. Le successive due giornate hanno visto il Catania pareggiare con la Virtus Francavilla e perdere il derby siciliano col Messina.

Il Sorrento ha fatto recentemente registrare una sconfitta dopo cinque turni da imbattuta. Infatti i rossoneri erano reduci da tre vittorie, rispettivamente contro Taranto, Monopoli e Latina, più due pareggi con Foggia e Juve Stabia prima di incappare nel ko interno abbastanza a sorpresa contro il Brindisi. Il Sorrento è attualmente quattordicesimo in classifica a -3 dal Catania undicesimo.

CATANIA SORRENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catania Sorrento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Catania Sorrento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CATANIA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Catania Sorrento vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Berthers, difesa a quattro con Rapisarda, Curado, Lorenzini e Catellini. In mediana ci saranno Zammarini e Quaini mentre la batteria di trequartisti è composta da Chirico, Rocca e Chiarella. Punta unica Bocic.

Il Sorrento replica col 3-4-3. Tra i pali Del Sorbo, pacchetto arretrato composto da Todisco, Blondett e Fusco. A centrocampo La Monica e De Francesco si occuperanno delle regia mentre Lovreto e Cuccurullo agiranno rispettivamente sul lato destro e sinistro. Infine Badje e Scala supporteranno sugli esterni il centravanti Martignago.

CATANIA SORRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Catania Sorrento danno favorita la squadra di casa a 1.64. Secondo bet365, la X fissa è data a 3.30 mentre il 2 a 5.55.

Molto alto l’Over 2.5 che troviamo a 2.50 contro l’1.44 dell’Under. Chiudiamo con Gol a 2.35 e il No Gol a 1.51, secondo i bookmakers quindi molto più probabile.

