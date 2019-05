Video/ Catania Trapani (2-2): highlights e gol. Lodi salva gli etnei (Serie C)

Grande partita in rimonta ieri sera per gli etnei: al Massimino: nella sfida di andata per la 2^ fase dei play off di Serie C, il Catania infatti riesce a pareggiare per 2-2 contro il Trapani, che davvero pareva avere in mano la sfida. Come emerge nel video ci Catania Trapani, la compagine granata trova presto il vantaggio già nel primo tempo con il gol di Tulli al secondo minuto di gioco: è però nella ripresa che la sfida si accende per davvero. Al 68’ infatti Evacuo porta nuovamente in vantaggio il Trapani: i ragazzi di Mister Italiano paiono quindi sicuri del successo, ma non hanno calcolato Francesco Lodi. Il fantasista degli etnei prende in mano la squadra e al 73’ e al 87’ trova la via del gol e quindi il pareggio finale, che riapre la sfida di ritorno per questi play off della Serie C, nella 2^ fase nazionale.

IL TABELLINO

Catania-Trapani : 2′ Tulli, 67′ Ferretti, 72′ Lodi, 85′ Lodi (rig.)

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese (1’st Baraye); Rizzo (17’st Llama), Biagianti (33’st Brodic), Bucolo (1’st Lodi); Sarno; Di Piazza, Marotta (18’st Manneh).

A disp. di Cristaldi (Sottil squalificato): Bardini, Lovric, Esposito, Valeau, Angiulli, Carriero, Brodic, Pecorino.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Taugourdeau, Scognamillo, Ramos; Corapi, Toscano, Aloi (38’st Scrugli); Ferretti (32’st Fedato), Nzola (27’st Evacuo), Tulli.

A disp. di Italiano: Ferrara, Cavalli, Garufo, Mulè, Joao Da Silva, Lomolino, Franco, D’Angelo, Girasole,.

ARBITRO: Ivan Robilotta (Sala Consilina) Assistenti: Giuseppe Mansi (Nocera Inferiore) e Antonio Severino (Campobasso) Quarto uomo: Mario Vigile (Cosenza)

AMMONITI: Scognamillo, Aya, Nzola, Baraye, Costa Ferreira

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.

VIDEO CATANIA TRAPANI, HIGHLIGHTS E GOL





