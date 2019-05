Diretta Catania Trapani/ Streaming video e tv: sfida al Massimino! (playoff Serie C)

Catania Trapani verrà diretta dal signor Ivan Robilotta, si gioca mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 e sarà una sfida valevole per il match d’andata dei quarti di finale dei play off di Serie C 2018-2019. Derby siciliano a due passi di distanza nel cammino verso la Serie B visto che nei play off le vincenti delle due semifinali saliranno in cadetteria. Il Trapani entra in gioco in questa sfida dopo il secondo posto ottenuto nella regular season alle spalle della Juve Stabia: un chiaro vantaggio quello di aver saltato i primi turni dei playoff, ma ora bisognerà vedere in che modo i granata risponderanno sul piano della condizione. Il Catania arriva dopo le vittoria contro la Reggina e quella ben più sofferta contro il Potenza, eliminato solo in virtù della miglior posizione in classifica e di un gol nel finale del match di ritorno realizzato da Di Piazza (in rete anche all’andata), che ha consentito agli etnei di strappare il secondo pareggio contro i lucani e di continuare a inseguire il sogno promozione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catania Trapani, in diretta mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TRAPANI

Le probabili formazioni di Catania Trapani in diretta su elevensports.it mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30. I padroni di casa allenati da Sottil schiereranno un 4-3-1-2 con Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Biagianti, Carriero, Rizzo; Sarno; Marotta, Di Piazza. Risponderanno i nerazzurri allenati da D’Angelo con un 4-3-3 con Ferrara; Scrugli, Mulé, Ramos, Franco; Tolomello, Girasole, Toscano; Golfo, Evacuo, Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Catania favorito per la conquista della vittoria sul Trapani. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



