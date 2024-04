Video/ Catanzaro Cremonese (0-0) highlights: legni per Castagnetti-Vandeputte! (Serie B 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO CREMONESE: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo le compagini di Catanzaro e Cremonese si fermano a vicenda pareggiando soltanto per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nella prima frazione di gioco le due squadre sembrano volersi affrontare a viso scoperto sin dalla fasi iniziali con un tiro largo di Johnsen per i lombardi al 3′ e con una buona opportunità mancata da Vandeputte per i calabresi al 5′.

Il tempo scorre e le Tigri devono rimpiazzare in maniera forzata l’infortunato Ravanelli con Lochoshvili subito al 14′ oltre a rischiare qualcosa in un paio di occasioni fallite da Ambrosino. Le Aquile si salvano invece al 28′ quando Fulignati effettua un intervento davvero importante così da negare l’eventuale gioia del gol a Pickel. Nella ripresa la Cremo non pare credere ai propri occhi ammirando la traversa centrata da Castagnetti con un tiro cross insidioso al 49′ e Fulignati torna ad essere protagonista al 55′ compiendo gli straordinari pure su Tsadjout.

Nel finale sia la Regina del Sud che i Grigiorossi non capitalizzano alcune chances avute a disposizione sebbene non si possa non sottolineare nello specifico il palo colto da Vandeputte all’81’ e seguito da un erroraccio da distanza ravvicinata di Stoppa al 90′. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Federico Dionisi de L’Aquila ha estratto il cartellino giallo in quattro casi ammonendo rispettivamente Petriccione da un lato, Bianchetti, Pickel e Johnsen dall’altro. Il punto maturato in questra trentaquattresima giornata del campionato cadetto consente al Catanzaro di toccare i 60 punti mentre la Cremonese raggiunge quota 56 nella classifica della Serie B 2023/2024.

