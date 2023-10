Video/ Catanzaro Feralpisalò (3-0) gol e highlights: la apre Vandeputte! (Serie B, 21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro supera la Feralpisalò per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vivarini si affacciano pericolosamente in zona offensiva immediatamente al 7′ quando Donnarumma non capitalizza una doppia opportunità per gli interventi di Pizzignacco e Pilati. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi si rivedono in avanti al 32′ con uno spunto di Iemmello. Gli ospiti guidati dal tecnico Vecchi replicano al 35′ sollecitando Fulignati con una conclusione di Felici e sul fronte opposto Scognamillo spara a lato dalla distanza al 40′.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i calabresi ricominciano in maniera arrembante, come suggerito dall’azione di Verna del 49′, riuscendo anche a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Vandeputte. I lombardi non rimangono a guardare e rispondono cogliendo un palo con La Mantia già al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro le Aquile trovano il gol del raddoppio di testa con Biasci su assist di Stoppa al 74′ e Vandeputte sfiora la doppietta personale che vale il tris forzando Bacchetti all’autorete sul suo tiro-cross al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Scognamillo, Katseris e Veroli da un lato, Carraro e Parigini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo decimo turno del campionato cadetto permettono al Catanzaro di salire a quota 21 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, rimanendo ferma a 5 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO FERALPISALO’: IL TABELLINO

Catanzaro-Feralpisalò 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 51′ Vandeputte(C); 74′ Biasci(C); 78′ AUTO Bacchetti(C).

Assist: 74′ Stoppa(C); 78′ Vandeputte(C).

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Ghion, Vandeputte; Donnarumma, Iemmello. A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Brignola, Stoppa, Pontisso, Pompetti, Biasci, Oliveri, Miranda, Ambrosino. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti; Bergonzi, Zennaro, Carraro, Kourfalidis, Felici; Butic, La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Di Molfetta, Compagnon, Fiordilino, Sau, Hergheligiu, Verzeletti, Parigini, Letizia, Pietrelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 11′ Scognamillo(C); 27′ Katseris(C); 37′ Carraro(F); 65′ Veroli(C); 88′ Parigini(F).

