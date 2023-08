Video/ Catanzaro Foggia (1-0) gol e highlights: Curcio decide la sfida! (5 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO FOGGIA: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro supera il Foggia per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Vivarini a tentare di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con un colpo di testa di Scognamillo parato senza troppi problemi da Dalmasso ed il ritmo del match pare crescere verso il quarto d’ora.

I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono vedendosi pure annullare un gol per fuorigioco a Krastev intorno al 19′. Gli ospiti allenati da mister Cudini replicano al 41′ con Martini, senza tuttavia battere di testa Fulignati. Nel secondo tempo entrambe le compagini ripartono bene collezionando un’opportunità per parte: al 50′ il solito Krastev sfiora la traversa e dall’altro lato è Schenetti a mancare l’incrocio dei pali. Nell’ultima parte dell’incontro le Aquile riescono a passare in vantaggio al 71′ grazie alla rete messa a segno da Curcio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Rizzo tra i calciatori del Foggia. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette al Catanzaro di accedere al turno successivo della Coppa Italia 2023/2023 mentre il Foggia viene eliminato dal torneo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO FOGGIA: IL TABELLINO

Catanzaro-Foggia 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Curcio(C).

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo, Verna, Ghion, Brignola, Vandeputte, Sounas, Curcio. A disposizione: Sala, Borrelli; Welbeck, D’Andrea, Pontisso, Pompetti, Bombagi, Biasci, Belpanno, Veroli, Katseris, Bamba. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

FOGGIA (4-3-3) – Dalmasso; Garattoni, Papazov, Rizzo, Antonacci; Schenetti, Marino, Martini; Vitali, Beretta, Peralta. A disposizione: Cucchietti, De Simone; Agnelli, Tonin, Pazienza, Rossi, Di Noia, Divietro, Di Modugno. Allenatore: Mirko Cudini.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 59′ Rizzo(F).

