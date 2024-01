Video/ Catanzaro Lecco (5-3) gol e highlights: pioggia di gol al Ceravolo (12 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO LECCO (5-3): LA PARTITA

Girandola di emozioni al Ceravolo di Catanzaro con i padroni di casa che portano a casa tre punti pesantissimi. Nella prima frazione di gara Verna sblocca il match su assist di Vandeputte, destro in area che supera il portiere avversario. Il Lecco non ci sta e la ribalta nel giro di pochi minuti. Lepore serve un bel pallone a Di Stefano che sigla. Azione personale di Ionita che la mette in mezzo e pesca la testa di Lemmens che porta gli ospiti sul due a uno. Il Catanzaro prova a trova il pari ma il Lecco difende bene.

Inizia la ripresa e dopo tre minuti Sounas, servito da Biasci, trova il pareggio. Dopo quattro minuti Iemmello ribalta la contesa su assist du Vandeputte. Neanche il tempo di esultare che Novakovich, sul secondo assist di giornata di Ionita, mette dentro la palla del tre a tre. Il Catanzaro non ci sta e con Sounas, dopo azione personale di Iemmello, si riporta di nuovo avanti. Dopo il gol sprecato da Ionita da ottima posizione, Biasci la chiude definitivamente sull’errore della difesa del Lecco. Vincono i padroni di casa che salgono a quota 33 punti in graduatoria.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO LECCO (5-3): IL TABELLINO

Marcatori: 17’ pt Verna (C), 25’ pt Di Stefano (L), 29’ pt Lammens (L); 2’, 20’ st Sounas (C), 7’ st Iemmello (C), 10’ st Novakovic (L), 43’ st Biasci (C).

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katrseris (15’ st Situm), Brighenti, Scognamillo, Krajnc (29’ st Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (15’ st Pompetti), Vandeputte (41’ st Stoppa); Iemmello (29’ st Ambrosino), Biasci

A disposizione: Sala, Borrelli, D’Andrea, Belpanno, Oliveri, Veroli, Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lemmens (34’ st Salcedo), Lepore (51’ st Guglielmotti) , Marrone, Bianconi; Ionita, Crociata, Sersanti; Di Stefano (1’ st Giudici), Novakovic, Buso

A disposizione: Bonadeo, Saracco, Celjak, Eusepi, Salomaa, Battistini, Louakima, Galli

Allenatore: Bonazzoli

Arbitro: Maresca

Recupero: 3‘ pt; 7’ st

Ammoniti: 20’ pt Lammens (L), 22’ pt Scognamillo (C), 6’ st Sounas (C), 21’ st Krajnc (C).

