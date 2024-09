VIDEO CAVESE AVELLINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Simonetta Lamberti le squadre di Cavese ed Avellino si annullano l’un l’altra senza appunto andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Aquilotti sembrano iniziare bene la sfida proponendosi in attacco con Piana tramite un colpo di testa sugli sviluppi di un corner già al 5′ senza però spezzare l’equilibrio e sul fronte opposto Vano non combina certo di meglio con un altro colpo di testa tentato verso l’11’.

Ancora Piana torna ad affacciarsi in avanti di testa al 29′ ed i Lupi cercano invece di passare in vantaggio con Rocca, intercettato da Boffelli, al 36′ oltre che con il calcio piazzato battuto dal suo compagno Liotti intorno al 45′. Nel secondo tempo il calcio di punizione di Maffei viene parato in calcio d’angolo da Iannarilli al 55′.

Nel finale i blufoncé non hanno la meglio su Iannarilli nemmeno con la conclusione di Citarella intorno al 65′ ma ci pensa invece Marranzino, appena entrato in campo, a spezzare l’equilibrio segnando su assist di Fella all’89’. I lupi non si danno per vinti e trovano così il gol del pareggio nel recupero al 90’+2′ grazie a Gori, che insacca la sfera di testa con l’aiuto di D’Ausilio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Loreto al 13′ e Piana al 43′ da un lato, Sounas al 25′, Enrici al 28′, Vano al 52′, Palmiero al 68′ e Cancellotti al 90’+2′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quarta giornata di campionato permette alla Cavese di salire a quota 5 e l’Avellino raggiunge i 3 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

