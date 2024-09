DIRETTA CAVESE AVELLINO, CHI AVRÀ LA MEGLIO?

C’è tanta attesa allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de Tirreni: la diretta Cavese Avellino è senza dubbio una delle gare più interessanti di questa giornata, domenica 15 settembre 2024 con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

La Cavese ha perso sia l’esordio in Coppa contro il Trapani che in campionato con il Benevento, ma la squadra ha saputo rimboccarsi le maniche mettendo in cascina i primi punti contro Crotone, vittoria per 2-1, e lo 0-0 a Giugliano.

L’Avellino invece aveva iniziato bene con la qualificazione ai rigori contro il Pontedera in Coppa Italia Serie C, ma in campionato l’entusiasmo è svanito con la sconfitta per 4-1 col Picerno e i pareggi contro gIUGLIANO per 1-1 e Audace Cerignola senza gol.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAVESE AVELLINO, STREAMING VIDEO TV

Ecco ora il paragrafo che ci dirà qualcosa in più su dove vedere la diretta Cavese Avellino. Come per tutte le gare di Serie C, la sfida sarà trasmessa sia su Sky che su NOW.

Stesso discorso vale per la diretta streaming poiché le rispettive applicazioni trasmetteranno la partita sempre via abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAVESE AVELLINO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cavese Avellino. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 3-5-2 con Boffelli in porta terzetto arretrato formato da Saio, Piana e Loreto. Agiranno da esterni Rizzo e Maffei più il trio Vitale, Pezella e Konate in mediana. In attacco Fella e Sorrentino.

Anche l’Avellino si schiererà con il 3-5-2, lo stesso identico modulo della Cavese. Tra i pali Iannarilli, difesa a tre con Frascatore, Cancellotti e Armellino. Llano Massa e D’Ausilio saranno protagonista sulle corsie laterali con Rocca, Sounas e Palmiero a metà campo. Davanti Redan e Gori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAVESE AVELLINO

Ora staremo a vedere quali sono le quote per le scommesse sulla diretta Cavese Avellino. I favoriti sono coloro che sono ospiti ovvero i biancoverdi a 1.90. L’1 fisso invece è dato a 3.70 mentre il segno X del pareggio è in lista a 3.25.

L’Over 2.5, che significa almeno tre gol in tutta la partita, è quotato 1.87 con l’Under alla stessa soglia a 1.78. Il Gol è a 1.73 con No Gol a 1.93.