Video/ Cavese Catanzaro (2-2): highlights e gol. Fischnaller pareggia i conti al 93′!

Allo Stadio Simonetta Lamberti le formazioni di Cavese e Catanzaro si annullano a vicenda pareggiando per 2 a 2. Come si vede nel video di Cavese Catanzaro, nel primo tempo gli ospiti riescono a passare in vantaggio nel finale di frazione grazie a Nicastro, precisamente al 44′. I padroni di casa però, nel corso del secondo tempo, ribaltano la situazione per merito dei gol di Russotto al 51′, con un colpo di testa su assist di Spaltro, e di Germinale al 70′. Ci pensa infine Fischnaller, nel recupero al 90’+2′, a fissare definitivamente il punteggio trovando il pari in extremis. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Perenzoni, della sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Polito, Rocchi e Germinale da un lato, Signorini, Statella e Nicastro dall’altro. Il punto conquistato in questa quattordicesima giornata di campionato permette rispettivamente alla Cavese di salire a quota 14 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Catanzaro raggiunge quota 21 punti.

VIDEO CAVESE CATANZARO: IL TABELLINO

Cavese-Catanzaro 2 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 44′ Nicastro(Cat); 51′ Russotto(Cat); 70′ Germinale(Cat); 90’+2′ Fischnaller(Cav).

CAVESE (4-4-1-1) Bisogno; Polito, Rocchi, Favasuli, Nunziante; Spaltro, Castagna, Matera, Russotto; Sainz Maza; Germinale. A disp.: Kucich, Galfano, Sandomenico, Marzupio, Castagna, Guadagno, Addessi, El Ouazni, De Rosa, Stranges, Di Roberto, Goh. All.: Salvatore Campilongo.

CATANZARO (3-5-2) Di Gennaro; Martinelli, Signorini, Pinna; Statella, Casoli, Risolo, Tascone, Favalli; Kanoute, Nicastro. A disp.: Adamonis, Mittica, Riggio, Figliomeni, Pinna, Quaranta, Nicoletti, Urso, Risolo, Giannone, Di Livio, Fischnaller. All.: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto).

Ammoniti: 56′ Signorini(Cat); 60′ Statella(Cat); 62′ Polito(Cav); 64′ Rocchi(Cav); 65′ Germinale(Cav); 66′ Nicastro(Cat).

