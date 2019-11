Diretta Cavese Catanzaro/ Streaming video tv: obiettivi diversi al Lamberti (Serie C)

Cavese Catanzaro sarà diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni oggi pomeriggio, alle ore 15.00 di domenica 10 novembre, Cavese Catanzaro si annuncia come una gara delicata specialmente per i padroni di casa, che con i loro 13 punti all’attivo sono in piena zona playout, anche a causa di due sconfitte nelle ultime due partite giocate. La formazione calabrese invece si trova in zona playoff a 20 punti, nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, che descrivono una certa frenata. La precedente giornata di campionato ha visto la Cavese cadere sul terreno della Sicula Leonzio, che si è aggiudicato per 3-1 un match nel quale i campani sono rimasti in 10 uomini già nel primo tempo per l’espulsione decretata dall’arbitro nei confronti di Matino, che ha preso due cartellini gialli nel giro di pochi minuti. Per il Catanzaro invece è arrivato un successo importante in casa contro l’Avellino, anche in questo caso con il punteggio di 3-1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Catanzaro non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANZARO

Spulciando adesso nelle probabili formazioni di Cavese Catanzaro, ecco che i campani padroni di casa guidati da Campilongo dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-3 con Bisogno a difendere la rete, davanti a lui la coppia di difensori centrali Rocchi e Spaltro, con le due fasce laterali presidiate da Polito sulla destra e Nunziante sulla sinistra. La linea di centrocampo vede De Roberto agire a destra, Matera in posizione centrale e Favasuli sulla sinistra. Il tridente offensivo schierato da Campilongo è composto da De Rosa come punta centrale, mentre Addessi e Sandomenico saranno ai suoi fianchi. Per i giallorossi calabresi allenati da Grassadonia invece possiamo ipotizzare lo schema 3-4-3. Tra i pali il tecnico della formazione ospite schiera il portiere Di Gennaro con davanti una linea difensiva a tre, Signorini, Pinna e Martinelli. La linea dei centrocampisti è formata dai due esterni Favalli e Statella e dai due centrali Tascone e Risolo. Per quanto riguarda l’attacco la punta di riferimento centrale sarà Nicastro che sarà supportato a destra da Kanoutè ed a sinistra da Quaranta.

PRONOSTICO E QUOTE

Per la partita Cavese Catanzaro ci restano adesso da analizzare le quote proposte per le scommesse dall’agenzia Snai per il pronostico sul match. Quota 2,45 per il successo della squadra campana e dunque per il segno 1, si arriva poi a 2,85 per il colpaccio dei calabresi ospiti (naturalmente segno X), mentre la quota più alta di 3,05 è quella destinata al pareggio e quindi al segno X.



