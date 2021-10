Video/ Celtic Leverkusen (0-4): highlights e gol. Adli firma il poker delle aspirine!

VIDEO CELTIC-BAYER LEVERKUSEN (1-2): LA SINTESI

Al Celtic Park di Glasgow il Bayer Leverkusen supera in trasferta il Celtic per 2 a 1. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati da mister Seoane a tentare di sorprendere subito i padroni di casa allenati dal tecnico Postecoglou vedendosi annullare un gol di Alario per fuorigioco già al 1′. I biancoverdi non si lasciano intimidire e rispondono immediatamente andando alla conclusione con McGregor, il cui tiro è stato deviato da un difensore avversario sopra la traversa in calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro e gli scozzesi sembrano poter crescere fallendo pure una buona occasione con Kyogo Furuhashi verso il 19′, quando il suo tentativo viene provvidenzialmente parato in corner dall’estremo difensore Lukas Hradecky.

I tedeschi attendono pazienti e vengono premiati al 25′ dalla rete del vantaggio messa a segno da Hincapie, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Bakker e sfruttando nel migliore dei modi l’erroraccio commesso in difesa da Turnbull. Nel finale della prima frazione di gioco le Aspirine trovano pure il gol del raddoppio per merito di Wirtz, bravo a finalizzare una bella ripartenza su suggerimento di Paulinho ed anche in questo caso approfittando del mal posizionamento della retroguardia del Celtic.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Celtic sembra ricominciare con lo spirito giusto per quantomeno accorciare le distanze come suggerito da Jota impegnando seriamente Hradecky tra i pali al 51′ e quindi Abada non inquadra lo specchio della porta al 52′. Sul fronte opposto ci pensa Alario a triplicare al 58′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Carter-Vickers, ammonito nella circostanza. Nell’ultima parte dell’incontro è il subentrato Adli a chiudere i conti in maniera definitiva con il poker arrivato con l’aiuto di Amiri nel rucupero al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brindisi, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Rogic e Carter-Vickers da un lato, Bakker dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno della competizione continentale permettono al Bayer Leverkusen di salire a quota 6 nella classifica del girone G dell’Europa League mentre il Celtic non si muove, rimanendo fermo a quota zero punti.

IL TABELLINO

Celtic-Bayer Leverkusen 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 25′ Hincapie(B); 36′ Wirtz(B); 59′ RIG. Alario(B); 90’+4′ Adli(B).

Assist: 25′ Bakker(B); 36′ Paulinho(B); 90’+4′ Amiri(B).

CELTIC (3-4-3) – Hart; Raiston, Starfelt, Carter-Vickers; McGregor(66′ McCarthy), Rogic(66′ Bitton), Turnbull(74′ Giakoumakis), Abada; Montgomery, Jota, Furuhashi(74′ Ajeti). Allenatore: Angelos Postecoglou.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1) – Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker; Aranguiz(65′ Amiri), Demirbay; M. Diaby(65′ Bellarabi), Wirtz(73′ Adli), Paulinho(78′ Retsos); Alario(74′ Schick). Allenatore: Gerardo Seoane.

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi).

Ammoniti: 45′ Bakker(B); 50′ Rogic(C); 58′ Carter-Vickers(C).

