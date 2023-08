Video/ Cesena Entella (8-7 dcr) gol e highlights: errore di Pisseri dal dischetto! (6 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA ENTELLA: LA SINTESI

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi il Cesena supera l’Entella per 8 a 7 dopo i rigori come vedremo nelle immagini video gol highlights di Cesena Entella. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Toscano a partire forte affacciandosi pericolosamente in avanti verso l’11’ con Bumbu, disinnescato in corner da De Lucia. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani riescono a passare in vantaggio intorno al 17′ grazie alla rete messa a segno da Shpendi. Il solito Bumbu coglie il palo al 42′ e ci pensa poi Ciofi a trovare il gol del raddoppio di testa sfruttando l’assist da calcio d’angolo di Adamo al 45′.

RISULTATI COPPA ITALIA 2023/ Diretta gol live score turno preliminare: Cesena ok ai rigori! (6 agosto)

Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Volpe ricominciano alla grande il match accorciando le distanze al 52′ con Meazzi, liberato da Faggioli, oltre a ripristinare l’equilibrio iniziale al 56′ proprio con lo stesso Meazzi, bravo a completare la doppietta personale in questo caso con l’aiuto di Corbari. Nell’ultima parte dell’incontro nessuna delle due compagini riesce più ad andare a segno senza nemmeno creare grossi guai alle rispettive difese avversarie.

Diretta/ Cesena Entella (risultato finale 8-7 dcr): errore decisivo di Pisseri! (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

Ai supplementari i bianconeri sprecano con Pierozzi al 108′ ed i biancocelesti sparano sull’esterno della rete con Disanto al 115′. Ai rigori si rivela decisivo l’errore dal dischetto di Pisseri per i Diavoli Neri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gualtieri, proveniente dalla sezione di Asti, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ciofi da un lato, Parodi e Tomaselli dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette al Cesena di qualificarsi al turno successivo della Coppa Italia 2023/2023 mentre l’Entella viene elminata dal torneo.

DIRETTA/ Feralpisalò Vicenza (risultato finale 2-1): non basta il gol di Laezza (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA ENTELLA: IL TABELLINO

Cesena-Entella 8 a 7 dcr (p.t. 2-0)

Reti: 17′ Shpendi(C); 45′ Ciofi(C); 52′, 56′ Meazzi(E).

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, Francesconi, Donnarumma; Bumbu; Shpendi, Giovannini. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Mercadante, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 24 Pierozzi, 25 David, 4 Chiarello, 8 Saber, 14 Berti, 18 Corazza, 77 Nannelli. Allenatore: Domenico Toscano.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2) – De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli, Corbari, Petermann, Di Mario; Meazzi; Zamparo, Faggioli. In panchina: 1 Paroni, 99 Siaulys, 13 Zappella, 28 Reali, 35 Giammaresi, 79 Lancini, 17 Tascone, 20 Siatounis, 24 Lipani, 9 Disanto, 10 Clemenza, 29 Banfi, 36 Thiounè. Allenatore: Gennaro Volpe.

Arbitro: Gualtieri (sezione di Asti).

Ammoniti: 45′ Parodi(E); 48′ Tomaselli(E); 66′ Ciofi(C).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA ENTELLA



© RIPRODUZIONE RISERVATA